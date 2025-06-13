富邦金小股東怨股利低 蔡明興：我也希望多配一點

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（中央社記者潘姿羽台北13日電）富邦金控114年股東會今日登場，會中通過113年度盈餘分配案，普通股每股配發新台幣4.25元現金股利、0.25元股票股利，總計4.5元，但仍被小股東抱怨太低。富邦金董事長蔡明興表示，「我承認這不是最理想，我也希望多配一點」。

富邦金控今天舉行114年股東常會，會中通過113年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案。富邦金控113年度稅後淨利創下台灣金控業歷史新高紀錄，達1508.2億元，並連續16年穩居台灣金控業每股盈餘獲利王。

今天股東常會通過普通股每股擬配發現金股利4.25元、股票股利0.25元，合計每股配發股利4.5元，創下現金股利及總股利配發金額歷史新高，總股利配發率達41.8%。

不過小股東抱怨，股利配發不夠高，股價也還沒攻破100元，而且富邦金去年每股盈餘（EPS）10.77元，今年股利配發率卻只有41.8%，比不上同業。

蔡明興直言，富邦金股價較高，但殖利率與國泰金相當，當然這不是最理想的結果，他也希望多配一點，不過「絕對不會故意少發，會繼續加油」。

蔡明興說，他持股也很多，當然希望配息多一點，確實讓股東委屈了，但與股東目標一致，希望未來現金股利配發能夠持續增加。

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富邦金控總經理韓蔚廷補充，按公司股利配發政策，過去配發率多落在40%至50%之間，今年配發率超過40%，與過去對外溝通比例一致，沒有比較低。

韓蔚廷表示，公司股利發放一方面要考慮股東期望，另一方面必須考慮公司長久發展及未來市場變動，保持資本穩健，這也是維護所有股東的中長期權益，「我們也希望多發一點股利，但是還是必須要在短期股利發放，以及中長期公司整體營運發展作妥協」。（編輯：林淑媛）1140613