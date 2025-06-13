祥碩：市場動能良好 第3季營收看增

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（中央社記者張建中新竹13日電）高速傳輸晶片廠祥碩科技今天表示，市場動能良好，不計完成併購的Techpoint營收，第3季營收仍可望優於第2季，預期全年營收成長動能健康。

祥碩今天召開股東常會，通過去年度盈餘每股配發30元現金股利案。祥碩今年來營運穩健成長，累計前5月營收新台幣47.84億元，較去年同期增加近38%。

展望未來，祥碩表示，6月營收將開始納入甫併購完成的Techpoint業績，未來將貢獻祥碩約10%至15%的營收，並有助於強化上下游議價能力及開拓市場。

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祥碩指出，目前市場動能良好，不計Techpoint業績，祥碩第3季營收仍可優於第2季水準，全年營收成長動能健康。電腦展期間展出的PCIe系列產品，客戶反應良好，可擴展至邊緣運算、人工智慧電腦（AI PC）、工業電腦、監控、網路儲存伺服器等領域。

此外，USB4裝置端控制晶片目前已有多家客戶採用並量產，USB4主控端晶片出貨量持續增長，毛利率維持穩定。（編輯：張良知）1140613