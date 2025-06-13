聯邦銀分割證券業務設子公司 規劃設東京分行

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（中央社記者張璦台北13日電）聯邦銀行今天舉行股東常會，通過盈餘分派案，配發普通股每股現金股利0.35元、股票股利0.7元，並報告將原兼營的證券經紀業務分割新設子公司聯邦證券，分割基準日暫訂11月1日。

聯邦銀亦提到，已向主管機關遞件申請財管2.0，且規劃於日本東京設立分行。

金融業超級股東會今天登場，上海商業儲蓄銀行股東常會由董事長李慶言主持，順利通過113年度財務報告及盈餘分配案，配發現金股利每股1.8元。

李慶言表示，今年第1季合併稅後淨利新台幣59億元，較去年同期成長11.97%，每股盈餘0.96元，優於去年第1季的0.89元，將繼續努力創造盈餘並兼顧風險控管，為股東創造更好的經營績效。

聯邦銀行股東常會也在今天舉行，由董事長林鴻聯主持，會中承認113年營業報告書、財務報表案，並通過盈餘分派案，決議配發普通股現金股利每股0.35元與股票股利每股0.7元，特別股配發每股約2.63元股息。

為因應金融環境快速變遷與多元發展需求，會中亦報告聯邦銀行將分割兼營的證券經紀業務，新設立100%持股子公司「聯邦證券股份有限公司」，分割基準日暫訂114年11月1日，藉此強化專業分工並提升集團跨業經營綜效。

展望114年，面對全球經濟變局，聯邦銀行表示，將秉持穩健經營與創新驅動的正面態度，推動核心業務深化與數位轉型升級；其中，為擴展更多元的理財服務，目前聯邦銀行已向主管機關遞件申請財管2.0業務；至於海外據點方面，亦規劃於日本東京設立分行，以持續擴展國際金融版圖，創造成長動能。

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此外，安泰銀行今天召開114年股東常會，由董事長俞宇琦主持，會中通過113年度盈餘分配案，每股配發現金股利0.38元，今天會中完成董事改選，新任董事任期3年、至117年屆滿，董事長由俞宇琦續任。

王道銀行同樣在今天召開股東常會，會中承認113年營業報告書及財務報表，並且通過盈餘分派案，將配發普通股每股0.5元現金股利。（編輯：張均懋）1140613