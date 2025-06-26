加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
復康聯盟黨主席屈宏義拍軍事圖交中方 一審判10年
首頁 / 產經

先進光今年續拚成長 越南廠年底擴產評估泰國設廠

2025/6/26 11:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北26日電）不畏國際政經局勢干擾，先進光董事長高維亞表示，對2025年營運展望雖轉趨保守，但今年還是力拚比去年成長，越南廠年底將完成擴產，NB客戶新機種8月也會正式量產，並因應美系客戶需求，評估泰國設廠。

光學元件廠先進光董事長高維亞今天與媒體交流時表示，主力成長動能的車用市場受關稅政策影響，需求轉趨保守，筆電方面也從原先預估的雙位數成長，轉為僅看個位數增幅；不過，整體而言仍可望維持成長動能，主要來自NB客戶新機種8月正式量產，下半年相對樂觀看待。

先進光旗下子公司科雅光電切入「指紋辨識模組與觸控板系統模組」領域，並與其他大廠VCM（音圈馬達）模組業務合作密切。高維亞表示，除既有戴爾及英特爾訂單外，也新增美系客戶訂單，預計下半年起開始小量出貨。

google news透過 Google News追蹤中央社

高維亞強調，今年資本支出約新台幣5億元，科雅光電在台中廠房產能逐步擴增，同時獲得美系新客戶認證導入，有望帶動營收提升。旗下耀崴科技也積極拓展車用領域，因應車用鏡頭訂單，越南廠區預計年底完成玻璃產能擴產，月產能將從200萬片變成400萬片，對營收的實質挹注將反映在明年。

此外，因應美系客戶中國以外、台灣以外設廠的策略，先進光已積極評估泰國設廠。（編輯：楊蘭軒）1140626

#先進光
#英特爾
#越南廠
#光學
#泰國
#高維亞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

48
更多編輯台推薦新聞：