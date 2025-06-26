貿聯國際台南廠落成開幕 預估年營收逾20億元
2025/6/26 19:03（6/26 19:26 更新）
（中央社記者張榮祥台南26日電）貿聯國際公司台南廠今天落成開幕，這座投資新台幣40億新廠將作為精密連接器製造中心，且設有半導體、航太及醫療等產線，預估創造逾600個工作機會、年營收20億元以上。
市長黃偉哲今天出席貿聯國際台南廠落成開幕，他期待貿聯集團善用台南資源與優勢，帶動上下游產業鏈，為台南市產業發展帶來正面助益，相信台南也將為貿聯集團提供廣大業務發展空間及商機，共創雙贏。
南市府經濟發展局發布新聞稿表示，貿聯國際在台南投資案是經濟部核准通過投資台灣三大方案，在台南產業園區投資建廠及新設產線，廠房面積1萬3092坪，符合綠建築標準，採用高效率節能設備。
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經發局表示，貿聯集團總部位於美國加州，是全球知名連接線束大廠，在台北設有營運據點，台南歸仁另有研發中心；貿聯集團因應全球布局與分散風險，投資台南新廠，設有半導體、軌道運輸、航太、車用及醫療等產線。
貿聯國際台南廠同時是精密連接器製造中心，具備整合PCB、線材、五金件與外殼能力，可提供整機組裝服務，並配備可用於光學元件封裝的先進無塵室；台南新廠啟用，是貿聯布局南台灣重要一步。（編輯：陳仁華）1140626
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