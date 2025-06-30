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台股跌324.06點

2025/6/30 13:49
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（中央社台北30日電）台北股市今天開低走低，收盤跌324.06點，為22256.02點，跌幅1.44%，成交金額新台幣3542.68億元。

加權指數開盤為22508.33點，盤中最高22558.95點，最低22256.02點；不含金融股指數19327.52點，跌280.51點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌1.72%、食品股漲0.33%、塑化股跌1.04%、紡織股跌1.85%、機電股跌1.48%、造紙股跌1.34%、營建股跌0.88%、金融股跌1.47%。

委買張數1927萬2444張，委賣張數938萬5070張，成交張數567萬9640張。

收盤時上漲204家，下跌796家，持平72家。

成交量前5名個股為元大金、富邦金、凱基金、精成科、新光金。

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漲幅前5名個股為晶彩科、澤米、華擎、尖點、沛爾生醫-創。

跌幅前5名個股為隆銘綠能、台揚、華冠、宇隆、富威電力。1140630

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