嘉義馬稠後園區內半導體專區 蔡易餘籲國科會接管

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（中央社記者蔡智明嘉義縣2日電）立法院經濟委員會今天考察嘉義縣「馬稠後半導體產業供應鏈衛星園區」；民進黨立委蔡易餘表示，此區目前招商不佳，建議由國科會接手管理，提升對廠商進駐意願。

嘉義縣府與台糖公司攜手在馬稠後產業園區內打造44.5公頃半導體產業供應鏈衛星園區，作為嘉義科學園區半導體產業衛星供應鏈，並由嘉義縣府主導後續招商。

但衛星園區土地產權屬台糖公司只租不售，不能設定地上權，廠商進駐意願不高，今天蔡易餘與立法院經濟委員會到此考察，並與縣府、台糖等單位開會，商討提升廠商進駐誘因。

會中嘉義縣經發處表示，縣府已提獎勵優惠措施，自簽訂租賃契約後土地點交完成日之次日起2年內或經「嘉義縣政府產業園區土地或建築物租售及價格審定小組」審查會核定之建廠計畫期程內取得使用執照並按核定計畫完成使用，即享有前2年免土地租金優惠。

對此蔡易餘說，縣府在半導體領域招商經驗較弱，已要求經濟部提供協助，協助引薦廠商與媒合需求，尤其是台積電相關供應鏈用地。

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蔡易餘強調，許多半導體供應鏈廠商習慣設廠於科學園區，享有相對優惠的稅制與管理模式。既然此區是專為半導體供應鏈打造，他建議由國科會接手管理，提升對廠商的吸引力與進駐意願。

縣府指出，預計7月下旬辦理1至2場次招商「馬稠後半導體產業供應鏈衛星園區」說明會，歡迎半導體相關企業來嘉設廠。（編輯：謝雅竹）1140702