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誠品與凱基銀行發聯名卡 吳旻潔：卡面設計致敬父親

2025/7/2 16:42（7/2 16:51 更新）
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誠品生活宣布，攜手凱基銀行推出「凱基誠品聯名卡」。圖為誠品董事長吳旻潔（右2）、凱基銀行董事長楊文鈞（左2）。中央社記者江明晏攝 114年7月2日
誠品生活宣布，攜手凱基銀行推出「凱基誠品聯名卡」。圖為誠品董事長吳旻潔（右2）、凱基銀行董事長楊文鈞（左2）。中央社記者江明晏攝 114年7月2日
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（中央社記者江明晏、蘇思云台北2日電）誠品今天宣布，攜手凱基銀行合作推出「凱基誠品聯名卡」，首年發卡量拚15萬張，董事長吳旻潔說，卡面設計是紅色、綠色的「誠品時光」，當年誠品創辦人吳清友離開時，他正在簽「誠品時光」這本書，盼以此向他致敬。

誠品生活今天宣布，攜手凱基銀行推出「凱基誠品聯名卡」。誠品董事長吳旻潔說，聯名卡以「在誠品，時光正好」為核心設計理念，讓誠品黑卡、金卡、白卡會員申辦後，在誠品場域天天都享最高7%的優惠。

凱基銀行董事長楊文鈞致詞時表示，很多國外朋友分享來台灣經驗，好像沒逛誠品不算來過台灣，誠品不只是零售業者，更是台灣軟實力的展現，希望這張卡成為誠品實體、線上消費的必須卡別。

凱基銀行總經理林素真會後受訪指出，信用卡最重要是找到好的策略聯名夥伴，這張聯名卡發卡目標希望破30萬張卡，首年希望可以達到15萬張卡。

至於凱基銀行發卡策略，凱基銀行個人金融總處副總經理張焜泰表示，最主要從客戶需求出發，去年發現民眾旅遊有累積里程需求，發了雙幣哩程卡，今年也發了第一張可透過日常消費兌換加密貨幣的信用卡。這次聯名卡則是考量誠品提供多元的消費場域，因此開啟合作契機。

談到卡面設計的緣由，吳旻潔透露，誠品創辦人吳清友離開時，正在簽「誠品時光」這本書，獻給他的好朋友，誠品時光的書面設計就有紅色和綠色，因此這次卡面設計的選擇沒有懸念，就以「誠品時光」書面向吳清友致敬。

誠品主管表示，誠品上次發聯名卡，是在20年前左右，攜手大眾銀行發聯名卡，今年再度發聯名卡，除了與凱基銀行十分熟悉，也希望保障既有會員權益不變，透過銀行投注更多資源，增加誠品會員價值。

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誠品表示，會員人數近年都有10%成長，今年已達400萬人，營收貢獻達6成以上，上半年活躍有120萬戶，黑、金卡會員年活躍率更超過9成。

此外，吳旻潔說，誠品今年上半年商場營收年成長7.7%，在經濟不穩定狀況下，逆勢衝出好成績，6月誠品新店據點的人流年成長25%，可見一年破千萬的目標可望超標，做更高挑戰，穩坐全台誠品據點營收第1名寶座；第2名是誠品南西店，未來將受惠捷運R79整修完畢的加乘效應成長；台中480、台南旗艦總店業績陸續開紅盤，松菸店也貢獻重要業績，3家大店正在搶奪營收第3名的寶座。（編輯：楊蘭軒）1140702

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