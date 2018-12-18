羅慧夫基金會到越南 捐贈兒童醫院醫療設備

羅慧夫顱顏基金會18日在河內市捐贈越南國家兒童醫院語言治療設備，基金會執行長王金英（左3）、醫院副院長陳明典（左5）、駐越南副代表陳錦玲（左4）等人在儀式上合影。中央社河內攝 107年12月18日

（中央社河內18日電）財團法人羅慧夫顱顏基金會今天在河內市舉辦捐贈越南國家兒童醫院語言治療設備儀式，希望幫助院方提升患者照護能量，加強台灣與越南醫療合作與交流。

捐贈語言治療設備儀式今天在國家兒童醫院舉行，基金會執行長王金英、兒童醫院院長黎清海（Le Thanh Hai）、副院長陳明典（Tran Minh Dien）與中華民國駐越南副代表陳錦玲等人出席。

與會代表致辭時高度評價基金會與兒童醫院這項醫療合作項目的意義，認為這項目除了造福越南患者，也有助加強台越醫療合作與交流，加深台越雙方情誼。

羅慧夫顱顏基金會1998年開始推展唇齶裂國際合作方案，第一站就是在越南進行「用愛彌補：唇齶裂義診行動」，至2018年止，在越南進行15次唇齶裂義診，幫助390名越南貧困患者獲得免費手術。

此外，基金會也協助了越南各醫院共16名種子醫療人員，赴桃園市龜山區長庚醫院顱顏中心學習唇齶裂治療技術。

國家兒童醫院在首都河內，1969年成立，每年門診服務35萬人次，住院約4萬人次，是越南主要的兒童專科醫院之一。院方因治療人數眾多，但醫療設備仍不齊全，需要國際援助以提供更完善的治療品質。

羅慧夫顱顏基金會2017年6月參訪國家兒童醫院，了解醫院運作情況及未來成立唇齶裂治療團隊的規劃。截至今年8月止，基金會已協助院方3名唇齶裂種子治療人員赴長庚醫院受訓，包括1名語言治療師、1名聽力治療師及1名矯正牙科醫師。

基金會未來計劃培訓耳鼻喉和外科等醫師，協助院方建立完整的語言治療和唇齶裂治療團隊。

越南目前約有1300萬人患有語言障礙，但語言治療資源十分缺乏。羅慧夫顱顏基金會計劃捐贈一套全新軟式鼻咽內視鏡設備，除了幫助院方團隊進行顎胭閉鎖及其他語言評估項目，增加語言治療能量，也可大幅提升院方整體治療照護素質。（編輯：郭中翰）1071218