松山長榮地勤染麻疹 可傳染期曾到機場搭捷運

（中央社記者陳偉婷、汪淑芬台北24日電）疾管署今天宣布，長榮航空一名地勤人員日前到柬埔寨旅遊，感染麻疹，回台後陸續出現症狀，在可傳染期內曾在松山機場工作、搭乘公車捷運並到醫院就醫，提醒民眾注意。

衛生福利部疾病管制署副署長莊人祥傍晚表示，國內新增1例境外移入麻疹確定病例，為北部30多歲男性，為台北國際航空站長榮航空公司地勤人員。

長榮航空今天也指出，他們除通報松山機場疾管局等相關單位，並要求近日曾接觸過的同仁進行自主健康管理，也安排同仁72小時內施打MMR(麻疹、腮腺炎、德國麻疹)疫苗及辦公環境消毒作業；為確保一線作業同仁健康狀況，備有免費MMR及流感疫苗，鼓勵員工施打並隨時關心員工身體狀況，做好各項防疫措施。

疾病管制署指出，這名個案11月底至12月初至柬埔寨旅遊，返國後從12月15日起陸續出現發燒、腹瀉等症狀，曾於16日就醫，18日出現咳嗽、喉嚨痛、柯氏斑及紅疹，20日就醫後住院治療，經通報檢驗於今天確診。依個案潛伏期間活動史研判感染地為柬埔寨，目前住院治療中，預計明天出院。

衛生單位目前掌握個案接觸者共166人，包括職場接觸者及就醫時曾接觸之相關醫護人員與民眾等，將持續監測至2019年1月9日。

根據疾管署追蹤資料，個案在可傳染期間曾在松山機場的櫃臺、登機門工作，也曾到過新光三越站前店、台北車站、捷運松山機場站、頂溪站、台大醫院站、古亭站，也有搭公車，民眾若有在同一時間出現在同一地點，應自主健康管理18天（自最後接觸日起算），一旦出現疑似症狀，請戴口罩速就醫並告知接觸史。

莊人祥表示，長榮航空的地勤人員先前有打過麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），接種率約63%，上週五疑似有麻疹個案時，已有加強追蹤。明天也將在松山機場舉行一個臨時會議，針對各相關航空公司人員說明。因麻疹傳染力高，不排除後續還有個案，但會盡力圍堵。

台灣今年截至目前累計38例麻疹病例，其中11例為境外移入病例，感染國家以泰國等東南亞國家為多；另27例為國內感染，包含21例為3月底因境外移入病例引發的群聚疫情。

柬埔寨今年截至11月累計46例，高於去年總數（10例）；全球麻疹疫情自3月達高峰後趨緩，台灣鄰近國家病例數以印度、印尼、菲律賓、中國大陸及泰國為多，且持續有病例發生。歐洲地區以烏克蘭、塞爾維亞、羅馬尼亞、法國、希臘、義大利、俄羅斯、喬治亞等最為嚴峻。

疾管署再次呼籲，麻疹傳染力強，民眾應按時帶家中滿1歲幼兒及滿5歲至入國小前幼童接種MMR疫苗，並避免帶未滿1歲或未接種疫苗的幼兒至流行地區。

一般民眾如有接種需求，可於出國前至醫療院所或旅遊醫學門診諮詢評估接種；另建議西元1981年（含）以後出生的成人且計劃前往流行地區或工作性質會頻繁接觸外國人者，可自費接種疫苗。（編輯：卞金峰）1071224