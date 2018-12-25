不看報告卻重做這2項檢查 健保將不給付

健保署宣布108年元旦起，醫師開立電腦斷層、磁振造影檢查前，未調閱患者28天內的檢查報告，將不給付。圖為磁振造影檢查。（中央社檔案照片）

（中央社記者張茗喧台北25日電）據統計，去年光是電腦斷層、磁振造影就燒掉約166億健保費。為防重複檢查造成浪費，健保署宣布明年元旦起，醫師開立這兩項檢查前，未調閱患者28天內的檢查報告，將不給付。

衛生福利部中央健康保險署今天透過新聞稿公布此消息，醫審及藥材組科長張如薰受訪時表示，根據健保署統計，民國106年檢驗檢查費用前5名當中，由電腦斷層（CT）居冠、花費近103.8億元，磁振造影（MRI）位居第三、耗資62.2億。

張如薰說，CT、MRI都屬於高價檢查，但調查卻發現多達2成患者做完CT後沒有回診看報告、造成浪費，且重複檢查也可能暴露過多輻射，導致健康疑慮，因此認為醫院開立相關檢查前，應該先以雲端系統了解患者過去是否接受相同檢查，再決定是否再次開立檢查單。

因此，明年元旦起，醫師在門診開立CT、MRI檢查單前，若沒有調閱病人過去28天內已上傳的影像及報告，健保將不予支付，如果已經調閱就不會核扣，盼減少不必要的檢查。

張如薰說，醫師如遇臨床上特殊情形，例如連線中斷或查無報告或影像、上傳影像品質不佳或不符此次看診等，醫療院所可申報虛擬醫令代碼再次檢查，並向健保署申報，病人無須自費。（編輯：黃于）1071225