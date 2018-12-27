不只救病童也治父母 台大兒醫感人故事

（中央社記者陳偉婷台北27日電）10歲張詠程出生時經歷驚心動魄過程。他的媽媽生產巧遇台大醫院新舊大樓轉換關鍵時刻，待產到一半須搭救護車換產房，也讓他成兒醫首名寶寶，揭開兒醫迎接近3萬名新生兒序幕。

今年小學四年級的張詠程今天和家人出席台大兒童醫院醫療大樓成立10週年記者會，身為台大兒醫第一名出生的新生兒，他感到非常驚奇且特別。隨著台大兒醫成長，也讓媽媽林女士印象深刻。

林女士說，之前生第一胎時待產10餘小時才生出來，且在小醫院，整體的生產經驗不甚愉快。第二胎特別選在台大醫院產檢、生產。

她回憶，當時不知道兒醫將啟用，只記得破水時，人先到台大醫院舊大樓待產，痛了好幾個小時，直到凌晨5時，就聽到「這邊的開刀房要關了」，醫護團隊協助她上了救護車，朝兒醫新大樓奔來。

林女士表示，當時除了她以外還有另一名產婦也在新大樓待產，醫護團隊有跟她說：「誰先把小孩生出來，就會是兒醫第一個接生的寶寶。」後來小孩順利誕生，也奪下人生中的第一個第一名，同時也見證兒醫的歷史，是非常特別的生產經驗。

除了迎接生命的喜悅，台大兒醫也陪伴許多病童及家屬走過顛簸的抗病過程。

今年5歲的小吧哺，患有兒茶酚胺引發的多型性心室性心搏過速，只要運動就會引發心室頻脈，若未能及時介入治療，嚴重時甚至會引發猝死。全台患有此疾的病童也不超過10名小朋友。

不過，小吧哺在4歲以前都沒發病，爸媽一直認定她是健康寶寶。直到去年國慶日，小吧哺嘔吐不止，緊急到家附近的醫院就診，結果可能又因太緊張，小吧哺當場休克，電擊數次、命在旦夕，緊急轉送台大醫院。

小吧哺的爸爸在記者會致詞時表示，回想當時的狀況真的很傷心，他48歲才得到這個女兒，很怕失去她，一連在台大加護病房外的長椅睡了一週。但幸好在醫護團隊救治下，孩子成功救回來，後續經過基因檢測也確定病因，現在穩定接受治療。

另一名有先天性心臟病的孩子祐祐，在媽媽懷孕27週時經超音波診斷有單一心室症。在台大兒醫心臟醫療團隊照顧下，他不僅平安出生，在出生一個月大時接受心臟矯正手術，透過跨科別的照護，現在活潑又可愛。

祐祐爸爸說，很謝謝醫療團隊的協助，「完整了我們家」。

先天性心臟病童小Q的媽媽謝婷婷也說，當初知道孩子有先天性心臟病時，身邊的人幾乎都要她放棄，「再懷下一個就好」；唯有台大婦產科醫師施景中鼓勵她，讓她有信心把孩子生下來。

謝婷婷說，醫療團隊全體的幫忙，小Q現在發展很好，也讓她感恩：「幸好有把小Q生下來，沒有剝奪機會」，並感謝醫療團隊，不只是治癒小孩，也治療父母。（編輯：管中維）1071227