綠委籲訂定流感停課標準 疾管署：再開會討論

（中央社記者陳俊華台北28日電）民進黨立委劉建國今天說，流感將進入高峰期，但衛生福利部疾病管制署卻沒訂定相關停課辦法，恐造成群聚感染；疾管署副署長莊人祥說，會再召開流感防治會議，請專家一起討論。

民主進步黨立法委員劉建國、李麗芬、鍾孔炤上午在立法院舉行「流感停課、一國多制」記者會。劉建國說，昨天台灣警專因校內184名學生有類流感症狀，緊急宣佈停課，質疑政府是否輕視流感傷害。

劉建國表示，根據疾病管制局數據顯示，民國107年10月起，已累計99例流感併發重症，其中11例已經死亡。目前只有台北市、雲林縣、新竹縣市、嘉義縣訂有流感停課規定，其他縣市沒有任何規範，且學生上課傳染風險特別大，恐會擴大傳染危險。

劉建國表示，從106年10月到今年9月，校園流感群聚通報有192起，107年10月到12月24日又有38起，雖疫苗有一定防護力，但校園中學生群聚感染恐層出不窮；提醒疾管署、各縣市新科首長儘早訂出停課標準，不要影響學生就學環境。

李麗芬說，疾管署有針對腸病毒防治工作制定「教托育機構因應腸病毒疫情之停課建議」指引，腸病毒主要是針對學齡前幼童，但流感從學齡前到職場都可能暴發，疾管署卻沒有相關指引，盼疾管署能制定停課指引，讓地方政府遵循。

莊人祥表示，一般而言，流感疫苗在群體打2成5左右就有保護作用，每年流行的病毒株不同，今年校園目前打6成8，「一定是夠的」，但即使有打疫苗還是可能會感染；若有類流感症狀，建議不要上學、上班，立刻戴口罩去就醫，避免再傳染給別人。

莊人祥表示，當初沒有訂定流感停課標準，是因為根據文獻，「停課對流感疫情控制，並不是那麼有效」；只有在98年時有新型流感，當時因為沒有疫苗、藥物，才認為需要停課來控制。流感在學校發生要停課多久、什麼時候開始停課，都沒有定論，這也涉及學校補課、家長要請假照顧兒童等問題，都很複雜。

莊人祥說，回去後會跟署長報告，是不是要訂定流感停課指引，會再召開流感防治會議，請專家一起討論。（編輯：林沂鋒）1071228