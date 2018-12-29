男嬰赴菲律賓染麻疹 媽媽打了疫苗也中鏢

（中央社記者張茗喧台北29日電）日前北市一名11個月大男嬰和家人到菲律賓旅遊卻染上麻疹，疾管署今天宣布男嬰母親也確診麻疹，個案今年初雖接種過疫苗，卻沒出現抗體，目前正居家隔離治療中。

衛生福利部疾病管制署今天透過新聞稿公布此消息，疾管署副署長莊人祥受訪時表示，男嬰11月初和家人到菲律賓旅遊時感染麻疹，12月14日就發病，但男嬰的母親直到24日才出現發燒、疲倦症狀，因此研判是被孩子感染，而非在海外遭感染，屬於本土麻疹病例。

莊人祥指出，這名30多歲的媽媽今年1月曾接種1劑麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），但打完疫苗後體內卻沒有出現抗體，根據過去統計，這樣的機率僅5%，加上又和感染麻疹的孩子有親密接觸，才會遭感染。

莊人祥說，這名個案直到12月31日前都有傳染力，目前正居家隔離中，衛生單位已掌握個案接觸者共131人，包括同住家人及職場接觸者等，將持續監測至明年1月18日。

莊人祥指出，個案在12月23日至24日的可傳染期間內，曾出入內湖地區的便利商店、超市，以及南港地區的餐廳和捷運站，民眾如曾出入相關場所應自主健康管理18天，一旦出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，應戴口罩速就醫並主動告知接觸史。

此外，曾與該名男嬰接觸的272人，已有15人出現咳嗽、流鼻水、發燒等疑似症狀，將持續監測至明年1月8日。

疾管署呼籲，麻疹傳染力強，民眾應按時帶家中滿1歲幼兒及滿5歲至入國小前幼童接種MMR疫苗，並避免帶未滿1歲或未接種疫苗的幼兒至流行地區，如須攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發2週前帶幼兒自費接種1劑MMR疫苗。

疾管署也建議1981年（含）以後出生的成人且計畫前往流行地區，或工作性質會頻繁接觸外國人者，可至旅遊醫學門診評估是否需自費接種疫苗。（編輯：黃于）1071229