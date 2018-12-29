只差一步 愛滋感染者互捐器官最快1月開放

（中央社記者張茗喧台北29日電）截至昨天，開放愛滋感染者互捐器官的3項修法已完成2項，離開放僅一步之遙，預計1月中旬，台灣將成為東亞第一個允許愛滋感染者互捐器官的國家，目前有5名感染者等待移植。

實際上，台灣早在2016年3月就開放病情控制良好的愛滋感染者，可以登錄為器官待移植者，接受一般人捐贈的器官，但國內器捐風氣尚未普及，能等到器官的愛滋感染者少之又少。

因此疾管署進一步修法鬆綁「人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例」，開放愛滋感染者互捐器官，今年5月間通過立法院三讀，但仍有待「人體器官移植分配及管理辦法」及「捐贈者基準及待移植者之絕對與相對禁忌症、適應症與各器官疾病嚴重度分級表」修正後，才可上路。

衛福部昨天公告修正「人體器官移植分配及管理辦法」，開放愛滋感染者捐贈心臟、肺臟、肝臟、腎臟、胰臟及小腸，正式將愛滋感染者納入器捐之列，距離開放僅一步之遙。

疾管署副署長莊人祥受訪時表示，未來不論是要捐贈或受贈器官的愛滋感染者，都需符合4項條件，包括必須是通報的愛滋感染者，免疫淋巴球CD4數值大於200至少6個月，穩定接受雞尾酒療法且6個月內測量不到人類免疫缺乏病毒感染（HIV）病毒，沒有未受控制、潛在致命的伺機性感染或腫瘤。

莊人祥解釋，如果有民眾願意器捐，卻到最後關頭才被驗出是愛滋感染者，醫護人員無法確認感染者就醫及感染的狀況，也無法確保器官受贈者的成功率，將不會進行器捐程序。

每次提起愛滋感染者器捐議題，外界總擔心醫護人員在移植時不慎遭感染。莊人祥指出，由於捐贈者、受贈者都須遵照醫囑接受治療，且6個月內驗不到病毒，加上醫護人員本身就有預防感染的標準作業程序（SOP），也可接受預防性投藥，感染機率相當低，台灣也沒有出現過因職業而感染愛滋的病例。

器官捐贈移植登錄中心董事長李伯璋受訪時表示，根據統計，國內開放愛滋感染者接受器捐以來，已有2人完成器官移植，一人移植心臟、一人移植肝臟。

李伯璋說，目前仍有5名愛滋感染者等待器官移植，其中2人需移植肝臟、2人肺臟、1人眼角膜，但均未達6個月內測量不到HIV病毒的標準。

李伯璋指出，據了解「捐贈者基準及待移植者之絕對與相對禁忌症、適應症與各器官疾病嚴重度分級表」，已完成預告程序，預計1月上旬就能公告實施。

他也呼籲，捐贈器官的愛滋感染者病情既已控制得當，又長達6個月驗不到病毒，若是性命垂危、等待心臟移植救命的患者，願意接受愛滋感染者的心臟，也應考慮進一步放寬，有助挽救更多寶貴性命。（編輯：黃于）1071229