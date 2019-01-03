減輕教師負擔 教團籲建置疫苗接種登錄系統

（中央社記者范正祥台北3日電）全教產與多位立委今天建議衛福部建置疫苗接種或施打全國連線電腦登錄系統，以減輕第一線教育人員非醫療專業工作負荷，並讓孩童就醫預防接種有保障。疾管署表示，將努力改善。

全國教育產業總工會接獲不少幼兒園及國小教育人員陳情，反映現行衛生福利部訂定的「預防接種作業與兒童預防接種紀錄檢查及補行接種辦法」，由教育人員負責查核「預防接種紀錄卡（俗稱黃卡）」預防接種紀錄是否依照時程規定按時接種疫苗，相關查核工作繁複與不合理，有必要重新檢討現行相關規定。

全教產理事長黃耀南在立法院舉行記者會指出，現在家長帶嬰幼兒至醫療院所或衛生單位接種時，都必須攜帶健保卡掛號登錄，因此建請衛福部配合或建置疫苗施打的專用電腦系統，掌握新學年入學新生過去有無按照時程接種疫苗，而不該是由教師一筆一筆查核「黃卡」再通知家長或衛生單位。

黃耀南表示，台灣科技發達，資料庫建構完善，又有完整綿密的全民健保，應有能力建置疫苗接種或施打全國連線電腦登錄系統，專供疫苗接種登載或查核。況且，教師也無權要求家長一定要帶孩子施打疫苗。

國民黨立委蔣乃辛、柯志恩、李彥秀、陳學聖也出席記者會，和與會的各縣市教育產業工會共同表達促請建置疫苗接種或施打全國連線電腦登錄系統的立場。

蔣乃辛指出，政府應想辦法解決家長和學校的困擾，有必要建置疫苗接種或施打全國連線電腦登錄系統，他建議在前瞻基礎建設計畫中納入健康管理做好防疫。

柯志恩表示，現行「黃卡」措施，有很多值得檢討，她女兒就曾因為沒有在「黃卡」上登錄完成預防接種，結果明明都有施打過疫苗了，卻還又要「補打」疫苗。

李彥秀說，教師萬一漏看或看錯「黃卡」，任何閃失，責任都是不可承受之重。

陳學聖認為，台灣的資訊化這麼強，要不要資訊化管理孩童健康，建置疫苗接種或施打全國連線電腦登錄系統，完全是願不願意做的決心問題。

出席記者會的衛福部疾病管制署副署長羅一鈞說，會朝「用資訊科技改進人工作業」方向努力，以符合各界希望資訊系統逐漸取代「黃卡」的期待。（編輯：鄭雪文）1080103