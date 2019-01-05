OIE豬瘟專家：成立緊急基金可鼓勵疫情通報

（中央社記者曾依璇巴黎5日專電）台灣正嚴防非洲豬瘟入侵，世界動物衛生組織專家曾建議，防範疫情的關鍵是早期偵測及嚴格管控，成立緊急基金以補償須撲殺豬隻的業者，可鼓勵通報，也是預防措施之一。

非洲豬瘟是高傳染性疾病，死亡率可達100%，世界動物衛生組織（OIE）列為要強制通報的疾病之一。

歐洲曾在1960年代的西班牙、葡萄牙及義大利薩丁尼亞島發現病例，葡萄牙及西班牙於1990年代相繼根除，但在薩丁尼亞仍屬地方性動物疾病；1985年及1986年，比利時及荷蘭分別通報小範圍疫情，後來成功根除；2007年，東歐的喬治亞也通報疫情。

世界動物衛生組織的非洲豬瘟專家桑傑士-維斯卡伊諾（Jose Manuel Sanchez-Vizcaino）曾針對預防及控制非洲豬瘟提出建議。

他在一份2012年發布的世界動物衛生組織文件中表示，非洲豬瘟並無治療方法或有效疫苗，防範疫情的最佳策略應建立在早期偵測及採取嚴格管控措施之上。

桑傑士-維斯卡伊諾說，一定要在爆發疫情前先制定緊急方案，所有國家都要有一套因應非洲豬瘟的緊急方案，尤其是最有可能感染疫病的國家；以管控疫情為目標的緊急方案，要包括撲殺所有染病及可能接觸病毒豬隻的措施，還有消滅豬隻骨骸的措施。

若養豬業者發現疫情，需要撲殺豬隻，應獲得適當補償，以免業者因擔心賠錢而延誤通報。

桑傑士-維斯卡伊諾表示：「因此，應成立有法律依據的緊急基金，用來補償撲殺豬隻的業者，這對鼓勵疫情通報、確保管控計畫順利進行來說，是關鍵性的預防措施。」

他提到，緊急方案應適用於每個國家各自的流行病學、衛生、生產、基礎建設等條件，並符合世界動物衛生組織的規範及建議。

桑傑士-維斯卡伊諾還建議製作實用指南，詳細寫明各項緊急措施，涵蓋從懷疑豬隻染病、通報、檢視養殖場、生物安全措施、臨床解剖試驗、採樣及送交實驗室、流行病學調查模式、豬隻進出養殖場的紀錄、撲殺方式細節、消滅骨骸程序、清潔及消毒方式、劃定區域，一直到偵測媒介及使用哨兵動物（sentinel animal）的條件等。（編輯：林憬屏）1080105