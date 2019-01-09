大數據找出藥物新組合 治幽門桿菌效果好6倍

幽門桿菌是胃潰瘍、胃癌等疾病的主要危險因子，但現行三合一藥物卻有18%機率治療失敗。北榮轉譯研究科主任吳俊穎（圖）表示，利用大數據分析100多個臨床試驗及患者資料，找出全新的四合一藥物組合，治療效果增6倍。中央社記者張茗喧攝 108年1月9日

（中央社記者張茗喧台北9日電）幽門桿菌是胃潰瘍、胃癌等疾病的主要危險因子，但現行三合一藥物卻有18%機率治療失敗。北榮利用大數據分析100多個臨床試驗及患者資料，找出全新藥物組合，治療效果增6倍。

台北榮民總醫院今天舉辦大數據中心揭牌典禮，會中並公布北榮研究團隊利用大數據，針對胃臟及肝臟相關疾病進行的研究成果。

北榮轉譯研究科主任吳俊穎受訪時表示，早年胃潰瘍、胃癌患者即便治療好了以後，復發率仍居高不下，直到1983年有2名醫師發現了關鍵致病因子「幽門螺旋桿菌」，只要將幽門桿菌殺死，罹患胃潰瘍、胃癌、低密度淋巴癌的風險也隨之下降。

不過，吳俊穎說，目前健保給付的幽門桿菌為3種藥物組合的三合一藥物，約有18%機率治療失敗；為了找出根除幽門桿菌效果最佳的藥物，北榮與英國牛津大學合作，整合全世界100多個臨床試驗，總計分析3萬2852名患者，找出全新的四合一藥物組合，可望將失敗率降至3%以下，治療效果增6倍。

除了胃部疾病以外，高居國人10大癌症死因的肝癌，也是研究團隊的重點項目之一。

吳俊穎指出，北榮和美國史丹佛大學合作，分析全世界4萬2588名B型肝炎帶原者，發現B型肝炎的每年陰轉率為1.02%，簡單來說，慢性B型肝炎患者追蹤10年過後，有1成多患者的B肝會消失，而且終身免疫。

此外，北榮大數據中心也和台中榮總合作，分析全台20萬4507名慢性B型肝炎患者，發現除了目前已知的3種藥物可減少肝癌風險，心血管患者常用的阿斯匹靈，也能降低30%肝癌發生風險。

吳俊穎說，未來若B肝患者同時罹患心血管疾病，就能評估以阿斯匹靈治療，不僅有助降低血脂、腦中風、心肌梗塞風險，也能避免B肝惡化成肝癌。（編輯：張雅淨）1080109