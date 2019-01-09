大數據找出藥物新組合 治幽門桿菌效果好6倍
最新更新：2019/01/09 16:36
幽門桿菌是胃潰瘍、胃癌等疾病的主要危險因子，但現行三合一藥物卻有18%機率治療失敗。北榮轉譯研究科主任吳俊穎（圖）表示，利用大數據分析100多個臨床試驗及患者資料，找出全新的四合一藥物組合，治療效果增6倍。中央社記者張茗喧攝 108年1月9日
（中央社記者張茗喧台北9日電）幽門桿菌是胃潰瘍、胃癌等疾病的主要危險因子，但現行三合一藥物卻有18%機率治療失敗。北榮利用大數據分析100多個臨床試驗及患者資料，找出全新藥物組合，治療效果增6倍。
台北榮民總醫院今天舉辦大數據中心揭牌典禮，會中並公布北榮研究團隊利用大數據，針對胃臟及肝臟相關疾病進行的研究成果。
北榮轉譯研究科主任吳俊穎受訪時表示，早年胃潰瘍、胃癌患者即便治療好了以後，復發率仍居高不下，直到1983年有2名醫師發現了關鍵致病因子「幽門螺旋桿菌」，只要將幽門桿菌殺死，罹患胃潰瘍、胃癌、低密度淋巴癌的風險也隨之下降。
不過，吳俊穎說，目前健保給付的幽門桿菌為3種藥物組合的三合一藥物，約有18%機率治療失敗；為了找出根除幽門桿菌效果最佳的藥物，北榮與英國牛津大學合作，整合全世界100多個臨床試驗，總計分析3萬2852名患者，找出全新的四合一藥物組合，可望將失敗率降至3%以下，治療效果增6倍。
除了胃部疾病以外，高居國人10大癌症死因的肝癌，也是研究團隊的重點項目之一。
吳俊穎指出，北榮和美國史丹佛大學合作，分析全世界4萬2588名B型肝炎帶原者，發現B型肝炎的每年陰轉率為1.02%，簡單來說，慢性B型肝炎患者追蹤10年過後，有1成多患者的B肝會消失，而且終身免疫。
此外，北榮大數據中心也和台中榮總合作，分析全台20萬4507名慢性B型肝炎患者，發現除了目前已知的3種藥物可減少肝癌風險，心血管患者常用的阿斯匹靈，也能降低30%肝癌發生風險。
吳俊穎說，未來若B肝患者同時罹患心血管疾病，就能評估以阿斯匹靈治療，不僅有助降低血脂、腦中風、心肌梗塞風險，也能避免B肝惡化成肝癌。（編輯：張雅淨）1080109
台北榮民總醫院9日舉辦大數據中心揭牌典禮，會中並公布北榮研究團隊利用大數據進行的胃臟及肝臟疾病研究成果。中央社記者張茗喧攝 108年1月9日