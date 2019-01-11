龍發堂院民經近一年治療 約8成病患明顯好轉

（中央社記者蕭博陽南投縣11日電）草屯療養院收治近30名龍發堂院民，經11個月治療與復健，約8成院民病情明顯好轉，由急性病房轉到復健病房或護理之家，且院方也幫半數院民取得公托養護身分，減輕家屬負擔。

衛生福利部草屯療養院今天發布新聞稿表示，位在高雄路竹的精神醫療患者長期庇護機構龍發堂，民國106年12月爆發結核病等群聚感染現象，管理者遭衛生局暫停照護業務後，中央與地方衛生機關介入，撤出400多名院民，移往醫療機構接受評估與治療。

草屯療養院107年2月起配合政策，緊急清空病房設置專區，陸續收治台中、彰化、南投、嘉義縣市近30名龍發堂個案，讓院民在優美乾淨院區接受最先進、最完整現代精神醫療，經11個月治療與復健，約8成院民病情明顯好轉，由急性病房轉到復健病房或護理之家。

多數龍發堂院民家屬擔心治療、安置、收費事宜，草屯療養院長簡以嘉說，經積極與各地衛政、社政局處協調合作，全力協助龍發堂院民收治與安置，己協助半數院民取得政府公托養護身分，有助家屬減輕經濟負擔，且從日常生活量表評估顯示，院民生活自理能力明顯提升，並依個人意願安排進階職能工作訓練。

草屯療養院一般精神科主任林俊媛表示，收治龍發堂院民是具挑戰性專案，需考慮系統性的複雜度及時代背景，防疫面必須謹慎，避免院內感染；醫療方面，院民有多重內外科問題或退化情形，需更多醫療整合。

林俊媛說，社會支持方面，因多數家屬很早就支付大筆金額給龍發堂長期處置，所以家屬心情、家庭經濟、安置等困境需更多介入；在網絡合作方面，醫療、復健及安置則需縣市政府衛政、社政、醫院及家屬共同協商整合。

針對家屬日前舉行記者會提到，院民在草屯療養院治療反致病情嚴重、醫院聯絡簽署同意書導致家屬不安等情形，草屯療養院嚴正表示，醫院相關處置都依醫療法、精神衛生法辦理，依病人病情提供所需治療，並進行相關知情同意說明與簽署，多數龍發堂院民接受治療後都有明顯進步。（編輯：陳俊碩）1080111