國衛院新發現 糖化血色素偏低恐加速衰老

血液中的糖化血色素濃度過高，可能增加罹患糖尿病、心血管疾病的風險。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者張茗喧台北18日電）血液中的糖化血色素濃度過高，可能增加罹患糖尿病、心血管疾病的風險。但國衛院最新研究發現，糖化血色素過低同樣會加速身體衰老，建議年過40歲的民眾定期健檢，及早因應。

國家衛生研究院群體健康科學研究所今天召開記者會，公布「台灣中老年健康因子及健康老化長期研究」成果，研究團隊追蹤2565名55歲以上、身體功能正常的民眾長達5年，記錄他們身體功能的變化軌跡，以尋找身體功能隨年齡衰退的早期預警指標。

研究發現，身體功能衰退速率和血液中的「糖化血色素」濃度有關，相較於糖化血色素濃度介於5.5%至6.0%之間的民眾，糖化血色素濃度7.0%以上的中老年人，發生身體功能障礙的風險每年增加1.21倍。

國家衛生研究院助研究員級主治醫師吳易謙18日公布最新研究指出，糖化血色素過低同樣會加速身體衰老，建議年過40歲的民眾定期健檢，及早因應。中央社記者張茗喧攝 108年1月18日

參與研究的國衛院助研究員級主治醫師吳易謙說，血液中的糖化血色素濃度是一般健檢及醫院常規的重要臨床檢查項目，代表身體8到12週內的血糖濃度平均值，糖化血色素過高會增加全身發炎反應，使肌肉蛋白質退化，造成肌肉功能衰退、無力、做日常活動吃力等。

目前已知糖化血色素濃度過高與糖尿病、心血管疾病等慢性疾病相關，但是否影響身體功能，仍是未知數。

吳易謙表示，糖化血色素正常值約為4.0至5.6%，5.7至6.4%屬於偏高，有罹患糖尿病的風險，數值大於6.5%則確診為糖尿病。

值得注意的是，糖化血色素濃度也不是愈低愈好，研究發現，當糖化血色素濃度低於5.5%，即使在正常範圍內，發生身體功能障礙的風險，每年仍增加1.25倍。

研究團隊進一步檢視這群糖化血色素濃度偏低的民眾，發現許多人的血液中含有高量的特定發炎物質「可溶性白細胞介素6受體」，這群人身體功能衰退的速率也特別快，研究成果發表在「美國老年學學會」官方學術期刊（Journals of Gerontology: Medical Sciences）。

吳易謙提醒，糖化血色素數值偏高或偏低，並且合併特定發炎物質的上升，可能是身體功能隨年齡衰退的早期警示徵兆；國衛院群體健康科學研究所副所長許志成也建議，民眾年過40歲就可利用國健署提供每3年一次的免費健檢，年過65歲則提高頻率為每年一次，及早防範因應。（編輯：張芷瑄）1080118