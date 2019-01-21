嬰兒生來無臂無掌 法國南部又現群聚案例

（中央社記者曾依璇巴黎21日專電）法國媒體去年報導東部、西部出現新生兒缺臂或缺掌案例，都是在數年間、特定地理範圍內出現數起。公共衛生當局正調查原因，媒體今天報導，南部也通報一年內有3起案例。

法國第2電視台（France 2）2018年報導，東部的安省（Ain）小鎮杜伊亞（Druillat）方圓17公里內，自2009年到2014年間，有7名嬰兒生來無臂或無掌，機率是一般情況的58倍。

西部的莫比昂省（Morbihan）和羅亞爾-大西洋省（Loire -Atlantique）也有類似群聚案例。

公衛當局注意到這個現象後展開調查，目前既無法解釋原因，也找不出明顯的共同點。初步調查報告最快將於本月底公布。

「巴黎人日報」（Le Parisien）今天報導，住在南部隆河口省（Bouches-du-Rhone）的3個家庭分別為3名於2016年誕生、上肢發育不全的女童向衛生單位通報，是最新的群聚案例。

這3名女童分別出生於2016年6月、8月、11月，都住在韋托勒市（Vitrolles）方圓30公里內的城鎮，在短時間、地理距離近的情況下發生3起上肢發育不全案例，在統計上可能有異常。

報導引述隆河-阿爾卑斯地區發育缺陷登記處（Remera）主任阿瑪爾（Emmanuelle Amar）的看法表示，科學上估計，上肢發育不全的發生率是一萬分之一；在隆河口省，每年約有2萬7000名新生兒，短時間內出現3起案例，已比正常機率高，況且是出現在某定點方圓30公里範圍內，是很棘手的事。

3名女童的家庭各自向隆河-阿爾卑斯地區發育缺陷登記處通報，資料已轉給法國公共健康局（Sante Publique France）。阿瑪爾說，其中一名母親至今還處於震驚之中。

報導提到，有人懷疑在特定範圍內造成數起案例的原因是環境，隆河口省3起案例的家庭都住在距離工業污染很近的地方。

遺傳學者李威-莫茲柯納奇（Annie Levy- Mozziconacci）說：「這些案例出現在貝爾池塘（Etang de Berre）附近，大家都知道這一帶污染嚴重，對健康有風險，為了瞭解前因後果，很值得深度調查。」（編輯：郭中翰）1080121