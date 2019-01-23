中國勞工51人涉非法工作 遭印尼亞齊省驅逐

（中央社記者周永捷雅加達23日專電）印尼亞齊省首府大亞齊市一座火力發電廠的51名中國籍勞工，因工作內容與工作簽證不符，遭當局要求離開亞齊省。中國勞工在印尼非法工作的問題再度引發關注。

印尼新聞網站點滴網（Detik）報導，亞齊省官員拉瑪特（Rahmat Raden）表示，LCI公司僱用51名中國勞工在大亞齊市（Banda Aceh）的一座火力發電廠內工作已有一段時間，他們負責安裝發電機。

拉瑪特指出，這51人是持有建築施工的證件，卻從事無關建築施工的工作。

亞齊省勞動局日前突擊調查發電廠，發現大批外籍勞工的證件不符合國家勞工法。勞動局已經讓其中26人修改勞工證件，但是其他人必須暫時離開亞齊省。

拉瑪特表示，遺憾的是，這51人不願意合作，勞動局不得不發出最後通牒，要求他們離開亞齊省。

印尼多家媒體曾報導，當地民眾對於中國勞工「入侵」印尼日益憂心。

關於印尼有多少中國勞工的爭論，從來沒有停止過。社群媒體曾流傳有高達1000萬名中國勞工在印尼工作，但遭到印尼勞動部否認。

勞動部官員亨利（Henry Sudarmanto）表示，勞動部掌握的數據顯示，來自中國的勞工總數是2萬1271人，這些是獲得合法工作簽證的人數。

不過，印尼國會議員阿尤布（Muslim Ayub）質疑可能有中國人持旅遊簽證到印尼打工的情形，他認為在印尼工作的中國勞工人數應該高於2萬1000多人，像是在農場、礦場以及橡膠園工作的勞工中有些是中國人。

阿尤布認為在印尼工作的中國勞工總數不止2萬1000多人，儘管人數不會有1000萬人之譜，但逼近百萬人還是有可能的。

印尼艾爾朗加大學（Airlangga University）專家哈迪（Hadi Subhan）表示，問題出在印尼缺乏對外籍勞工工作簽證的監督。

哈迪分析，根據印尼法律，外國人只能在本地缺乏人力資源的領域工作，而大部分來自中國的工人都屬於藍領階級工人，不屬於缺乏人力資源的工作類別。

亨利表示，來自中國的工人出現許多違反工作簽證規定的事項，像是有的勞工在登記資料註明是機械工程師、質量控制經理等專家，但實際上只是普通勞工。（編輯：陳永昌）1080123