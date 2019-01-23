知名炸雞連鎖店疑供應逾期肉品 新北封存追查

新北市府衛生局23日發布新聞表示，查獲知名連鎖炸雞店有近3000公斤生鮮與醃漬雞肉肉品，裝在疑似逾期的籃子內（圖），將調閱進貨憑證稽核比對。（衛生局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年1月23日

（中央社記者黃旭昇新北23日電）新北市知名連鎖炸雞店遭新北市府衛生局稽查，查獲將近3000公斤生鮮與醃漬雞肉肉品，裝在疑似逾期的籃子內。衛生局將調閱進貨憑證稽核比對，若查證屬實逾期，將會予以重罰。

新北市府衛生局今天晚上發布新聞表示，接獲民眾陳情，某連鎖炸雞排店疑似供應逾期原料給下游商。

衛生局於22日至土城區的製造地稽查，現場查獲生鮮及醃漬雞肉品原料疑似逾期，共8品項總共2943公斤，並且現場立即封存。

衛生局說，稽查原料使用貯存情形及環境衛生，發現貯存逾期的雞肉、逾期報廢品並沒有存放在專區、無產品驗收紀錄及進貨憑證，已命業者限期改正。

此外，衛生局查獲效期標示逾期的骨腿（生鮮）、三節雞翅（生鮮）、尾椎、雞心、大胸（醃漬）、三節雞翅（醃漬）、骨腿(醃漬)、去皮半雞胸（醃漬），裝在籃子內，這些籃子上面的標示日期，已經逾期。

衛生局食品藥物管理科長楊舒秦今晚受訪表示，這些違規的雞肉產品疑似逾期，但業者聲稱是使用舊籃子盛裝，所以，籃子外的標示日期才會逾期。

楊舒秦說，衛生局將請業者提供進貨憑證追查，核對數量與進貨日期。若經查證使用逾期原料，涉違反食品安全衛生管理法規定，可以處新台幣6萬元以上，2億元以下罰鍰。

另外查獲生產製造醃漬雞肉產品的工廠，沒有工廠登記證，將移請新北市府經濟發展局查處。（編輯：李錫璋）1080123