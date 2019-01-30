106年醫院財報 林口長庚年賺79億蟬聯首位

中央健康保險署副署長蔡淑鈴30日公布106年醫院財報，林口長庚醫院年賺新台幣79.65億元蟬聯首位，其中66億元為股利收入；若單看醫務收入，則以中國醫藥大學附設醫院年賺21.42億元居冠，靠著善用教學醫院資源增加收入。中央社記者張茗喧攝 108年1月30日

（中央社記者張茗喧台北30日電）健保署公布106年醫院財報，林口長庚醫院年賺79.65億元蟬聯首位，其中66億元為股利收入；若單看醫務收入，則以中國附醫年賺21.42億元居冠，靠著善用教學醫院資源增加收入。

根據二代健保資訊透明公開原則，衛生福利部中央健康保險署今天公布民國106年領取健保費用逾新台幣4億元醫院財報，共有150家醫院上榜，包括19家醫學中心、79家區域醫院、52家地區醫院。

健保署副署長蔡淑鈴表示，符合提報財報的醫療院所中，醫務收支有結餘的家數占比，從102年的76家、約70%攀升至106年的117家、約78%；整體收支來看，106年多達133家醫院是賺錢的、17家醫院則是虧損。

整體財報來看，106年最賺錢醫院前5名當中，林口長庚醫院賺79.65億元最多，其次依序為高雄長庚醫院賺49.78億元、台灣大學醫學院附設醫院23.97億元、中國醫藥大學附設醫院23.93億元、桃園長庚醫院21.48億元。

若單看醫務收入，前5名將大洗牌，中國附醫年賺21.42億元高居首位，其次依序為台大醫院15.23億元、高醫附醫8.1億元、台北市立聯合醫院6.27億元、北醫附醫6.25億元。

蔡淑鈴指出，長庚醫院多數因股利收入高而入榜，但醫務收入其實沒有比較高，例如林口長庚醫院淨賺的79.65億元當中，只有1.85億元是醫務收入，另有66億元是股利收入；第2名的高雄長庚醫院淨賺49.78億元中，僅有約3.36億元是醫務收入、46億元是股利收入；另有些醫院經營美食街、停車場使收入增加。

蔡淑鈴強調，醫務收入是醫院的本業，統計顯示，多達78%醫院在醫務服務上都有賺錢，以最賺錢的中國附醫來看，應是醫院業務量較大，加上善用教學醫院資源降低人事成本。

根據健保署分析，北部或大醫院的非健保收入較高，中南部或偏遠地區醫院就較少有非健保收入。

長庚醫院雖高居最賺錢醫院首位，但最賠錢的醫院同樣是長庚醫院。最賠錢醫院排名方面，嘉義長庚年虧損5.22億元最多，其次是敏盛醫院虧2.05億元、義大癌治療醫院1.21億元、麻豆新樓醫院0.9億元、怡仁醫院0.63億元。

蔡淑鈴說，根據健保法規定，醫療院所公布財務報告的門檻將逐年擴大，繼102至106年公布領取健保費用逾4億元的醫院財報，107年門檻將降至2億元，可能將首次有基層診所入榜。（編輯：張芷瑄）1080130