開工小確幸 業者祭咖啡優惠搶買氣

春節假期即將結束，業者選在開工日祭出各式優惠替上班族打氣，包括一元咖啡、買一送一和第二杯半價等優惠。（中央社檔案照片）

（中央社記者蔡芃敏台北10日電）春節假期即將結束，業者選在明天開工日祭出各式優惠替上班族打氣，包括一元咖啡、買一送一和第二杯半價等優惠，預估優惠期間可望帶動業績成長1至2成。

為期9天的春節假期將結束，超商業者計畫在明天推出咖啡優惠，除了幫上班族打氣，也讓民眾在開工首日感受小確幸。

統一超商自明天起至26日推出為期16天的優惠，購買咖啡第二杯可享半價，咖啡杯還為了因應開工日換上新裝，撫慰上班族憂鬱的心情。統一超商預估，優惠期間將帶動系列飲品銷量成長1至2成。

全家超商也同步祭出優惠，在明天推出商品預售大杯熱美式買1送1，每位會員限購一次，最多可以買3送3。

萊爾富超商則有1元大杯熱美式咖啡優惠活動，萊爾富表示，每人限購買1杯，每間門市僅提供100杯，且只有在明天早上6時至12時才有優惠。

咖啡知名品牌業者星巴克也不落人後，祭出「開工日好友分享」優惠，只要顧客在明天晚上8時前於門市購買兩杯相同容量、冰熱、口味的咖啡飲料即可享有買一送一優惠。

不過，星巴克機場門市（松山機場、一航廈3F、二航廈B2、二航廈4F、小港機場）、高鐵站內門市（青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵）、龍門門市、101典藏門市、大英門市、洄瀾門市、板橋車站門市、101 35F門市、漢中門市及車道服務，不提供「開工日好友分享」優惠。（編輯：林淑媛）1080210