夏月電價提前至5月遭擱置 能源局：原案僅為建議

夏月電價提前至5月一案外傳已被擱置，經濟部能源局說，本案當時為「建議」，並非審議會決議。（中央社檔案照片）

（中央社記者邱柏勝台北16日電）夏月電價提前至5月一案外傳已被擱置，經濟部能源局說，本案當時為「建議」，並非審議會決議，能源局也未接獲指示研議可行性，今年夏月電價仍維持現制，就是每年的6月至9月。

至於4月電價是否調整，能源局副局長李君禮接受中央社記者訪問時表示，2月底、3月初將陸續召開5次預備會議，隨後會正式召開電價費率審議會，做出是否調整電價的決議。

經濟部於每年3月及9月召開電價費率審議會，並於4月及10月根據電價審議會決議結果，公告新電價。

去年9月的電價費率審議會上，有審議委員建議，將夏月電價提前1個月、即自5月開始（現行6月至9月屬夏月電價），以價制量，達成節能減碳、穩定供電目標，並由能源局與台電研議。

媒體今天報導，由於總統大選等因素考量，夏月電價提前案已遭擱置；對此李君禮說，夏月電價提前1個月實施，是審議會中委員提出的建議，並非臨時動議，審議會也未做出決議，且電價審議會的討論事項，本就不包含討論夏月電價。

李君禮說，能源局並未接獲指示研議夏月電價提前1個月的可行性，目前夏月電價期間仍維持現制，就是每年的6月至9月。

台電公司發言人徐造華表示，去年9月電價審議會上，有委員建議延長夏月電價期間，台電也因此進行分析，但僅對「作法」提出分析，並未就延長夏月電價與不延長的「利弊得失」提出看法，且要不要更改夏月電價期間、如何執行，皆為經濟部權責，台電為執行單位，一切配合辦理。（編輯：陸倩瑤）1080216