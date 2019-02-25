質疑男同志捐血安全遭批 民團告陳時中涉誹謗

（中央社記者劉世怡、陳偉婷台北25日電）衛福部擬有條件開放男同志、曾吸毒者捐血，去年7月宣布政策暫時喊卡，台灣百合正義會代表今天說，當初提出捐血安全質疑，卻被指散布不實消息，決定告衛福部長陳時中等人涉誹謗。

台灣百合正義會代表今天赴台北地檢署指出，他們去年仗義質疑捐血安全，這項政策才暫撤回，但不滿後來卻被指散布不實消息，因此控告衛福部長陳時中、疾病管制署署長周志浩、血液基金會董事長侯勝茂、基金會公關處長黎蕾、台灣事實查核中心總編審黃兆徽及台大醫師謝思民涉嫌誹謗。

衛生福利部長陳時中下午受訪時表示，關於此案，他沒有誹謗的意圖，而是對各種事實加以澄清、說明，所有的行政作為是按照專家、社會需要執行。

根據現行「捐血者健康標準」規定，曾有男男性行為者以及曾吸食毒品者，通通屬於「永不得捐血」對象。

衛生福利部去年初考量愛滋病毒檢驗技術提升，可將檢驗空窗期從21天縮短到11天，加上多國早已放寬男男性行為者的捐血條件；世界衛生組織（WHO）、日本也已放寬曾吸毒者的捐血規定。

衛福部決議將「5年內曾有男男性行為者」、曾吸毒者的捐血規定放寬為「暫緩捐血6個月」，去年3月預告這項修法，原本預計去年6月至8月間上路，引發民間團體抨擊，擔心血品安全受影響。

衛福部去年7月底宣布這項政策暫時喊卡，將邀集各界團體開會討論，等到達成共識再進行預告程序。（編輯：李亨山）1080225