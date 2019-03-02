問題藥風波延燒 高血壓藥發現新致癌物

印度製藥公司Hetero於2月28日召回部分血壓藥物中發現第3種致癌毒物，顯示全球回收高血壓治療常用藥風波再擴大。此為示意圖。（中央社檔案照片）

（中央社紐約1日綜合外電報導）美國食品暨藥物管理局（FDA）今天表示，在印度製藥公司Hetero昨天召回的部分血壓藥物中發現第3種致癌毒物，顯示全球回收高血壓治療常用藥風波再擴大。

路透社報導，美國食藥局發言人表示，他們也在研究這幾種雜質是否會出現在其他類的藥物中。

毒物N-亞硝基-N-甲基-4-氨基丁酸（N-Nitroso-N-methyl-4-aminobutyric acid，NMBA）在Hetero製造的87批氯沙坦鉀（losartan potassium）藥物中發現，但並未在數間製藥廠先前召回的藥物中發現。

美國食藥局表示，因Hetero製藥廠生產的氯沙坦藥物NMBA含量過多，印度托倫特製藥有限公司（Torrent Pharmaceuticals）擴大問題藥物自願回收規模，涵蓋另外114批含氯沙坦藥物。

全球各國當局嚴禁銷售部分高血壓藥物，懷疑這些藥可能受N-亞硝基二乙胺（NDEA）及N-亞硝基二甲胺（NDMA）兩種可能致癌物汙染。

包括氯沙坦在內，這些藥物屬於治療高血壓常用藥物，又稱血管收縮素受體阻斷劑（ARB）。部分版本的學名藥也被召回，像是纈沙坦（Valsartan）及厄貝沙坦（Irbesartan）。

美國食藥局表示，接觸新雜質NMBA的患者罹癌風險增加，似乎跟暴露於NDMA的患者相同，但低於NDEA的風險。（譯者：侯文婷/核稿：盧映孜）1080302