黃向羣：團隊合作 創北農新氣象

北農董事長黃向羣接受中央社專訪時表示，接任後就是「忠於事」，現階段是做好北農工作，不讓承銷人、農民權益受損，就是他努力的目標。中央社記者王飛華攝 108年3月3日

專訪北農董事長黃向羣（二）（中央社記者黃麗芸台北3日電）前北農總經理吳音寧任內爭議不少，一度引發「總經理制」論戰。甫上任北農董事長的黃向羣表示，北農股權複雜，但「事在人為」，將和團隊成員分工合作，帶領北農走出新氣象。

台北農產運銷公司今年1月底通過由農委會農金局副局長翁震炘出任北農總經理，2月中旬再舉行臨時董事會及常務董事會，決議由前民主進步黨台北市議員黃向羣接任北農董事長。

由於台北果菜市場去年春節至元宵過後連續休市，導致蔬果爆量價跌，吳音寧被部份媒體指神隱，時任台北市副市長兼任北農董事長的陳景峻曾不滿指出，「遇到事情要勇於負責，不是閃躲」、「講權力是總經理制、責任是董事長制」。

黃向羣接受中央社專訪時表示，北農股權複雜，官股未過50%卻又是依公司法所成立的公司，雖為民營公司但卻負責非營利的公用事業，不像新北市果菜運銷股份有限公司是新北市政府獨資而鮮少爭議。

按過往慣例，北農董事長多由台北市政府派任、總經理則由農委會派任，且向來是「總經理制」。對此，黃向羣認為，目前其實很難區分是「總經理制」或「董事長制」，但事在人為，若有心要為北部消費者著想且讓北農更好，董事長和總經理需有好的配合。

黃向羣指出，翁震炘從公務基層出身、也是農友，對於雞鴨豬糞等環保問題、農藥檢驗、蔬果產銷履歷和有機蔬果法規制定都相當嫻熟，是很優秀的專業文官，應給予發揮空間，也對這總經理人選給予90分好評。

他提到，自己是民代出身，熟悉台北市議會生態，且北市多區也有在地的農會系統，他可負責對外說明政策和溝通，認為和翁震炘契合且互補，團隊成員彼此分工合作、各司其職，應無太大問題。

「農民看的是結果，如何運作讓蔬果拍賣獲得好價錢才是重點」，黃向羣舉出上週所發生的實例說明，翁震炘先前從農委會系統得知香蕉和鳳梨已量產恐價跌，便和農委會溝通去說服產地農民進行加工食品作業，讓流到拍賣市場的蔬果量相對穩定，避免量爆價跌，這就是用科學數據預作處理以避免後續問題發生。

面對市議會即將開議，各界關注是否備詢。黃向羣直說「一定要」，認為自己過往擔任過市議員，翁震炘也有立院備詢經驗，面對外界疑問都應好好說明，且暫定3月就會先去拜會議員們。

北農過去一年多來，因休市、吳音寧是否到議會備詢及第一果菜批發市場改建案等爭議，始終紛擾不休，如今選出新的董、總人選，各界都關注黃向羣與其團隊能否帶北農走出新氣象。（編輯：李亨山）1080303