封殺非法機上盒 首批黑名單20日前公告

（中央社記者廖禹揚、劉麗榮台北7日電）非法機上盒追查全面動員，經濟部今天召集權利人團體及相關通路業者開會研擬合作機制，由權利人團體擬定首批「黑名單」，20日前將公布在各協會網站上，並定期更新名單。

每月月費新台幣500元上下的有線電視節目重播高，民眾為即時追劇，改用號稱「免繳費、無限看」的機上盒，或APP應用程式，以便捷管道連結侵權網站觀看未經授權的影音內容，損及合法取得授權OTT業者的權益。

立法院在4月16日三讀修正通過著作權法部分條文，受侵害的權利人，未來可以主動向司法單位檢舉，經確認違法，銷售及運用程式超連結匯集影音內容業者，將被處2年以下徒刑或併科50萬元以下罰金。

為進一步封殺非法機上盒，經濟部智慧財產局今天邀集相關權利人協會及相關業者開會，會議中初步列出惡性重大侵權電視盒名單，待各權利人協會正式公告後，通路業者將配合下架。

OTT協會理事長錢大衛告訴中央社記者，由於著作權法修正已經通過，基本上目前像PChome、Yahoo等都已經主動下架有疑慮的機上盒，未來希望其他通路商也可以配合。

智慧局組長毛浩吉表示，包括銷售、從國外進口相關設備器材、指導協助預設路徑等行為都可能觸法遭罰，涉及範圍廣泛，因此智慧局邀請台灣線上影視產業協會、中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會、台灣有線寬頻產業協會、台灣智慧財產權保護聯盟等權利人團體，及國內各通路業者如露天、蝦皮、光華商場、大潤發等開會研議合作機制。

毛浩吉說明，惡性重大侵權電視盒名單由權利人團體共同彙整決定，公告或發函通知後平台業者就會主動下架，避免受到牽連。由各權利人團體投票決定的惡性重大侵權電視盒名單，20日前將公布在各協會網站上，之後將持續調查市場情形，定期更新名單。（編輯：林孟汝）1080507