年輕型失智症患者逾萬 專家籲職場友善接納

（中央社記者張茗喧台北10日電）台灣失智症協會今天表示，全台有1.2萬名年輕型失智症患者年僅50歲就罹病，許多患者因此丟了工作、加速退化，盼各縣市政府推動友善職場，透過職務再設計接納失智患者。

台灣失智症協會今天發布新聞稿指出，台灣有超過28萬個家庭正承受失智症帶來的衝擊，但一半以上失智者尚未確診，也僅有5.5萬名失智者領有身心障礙手冊，因此台灣失智症協會聯合15個失智症民間組織呼籲縣市政府首長，盡快提出並公告具預算及管考機制的「失智症防治照護行動計畫」。

台灣失智症協會秘書長湯麗玉今天受訪時表示，在民間版的行動計畫範本中，特別提出年輕型失智者服務、照顧者的就業協助及推動友善職場，並希望開展對脆弱家庭及獨居失智者的關懷服務，減少因財務困境或家屬能力不足造成悲劇。

湯麗玉表示，根據統計，全台年輕型失智症患者多達1.2萬人，多數年僅50歲就罹病，一半以上患者都還在職場上，確診後往往受到公司壓力而離職或失業，令許多患者感到相當挫折，認為人生已被宣告等死。

她指出，輕度失智症患者還保有大部分認知功能，經過職務再設計還是可以有工作，不僅患者可藉此復健，也能增進他們的信心，讓生活更有動力，若整天待在家、把身體功能放著不用，反而退化更快。

今年58歲林善仁，年輕時相當聰明、愛運動，擔任工程師的工作，幾年前開始開車經常下錯交流道、平常會的東西都忘光，太太驚覺有異，就醫確診輕度失智症。生病後他失去工作，個性變得暴躁也不再和別人打交道，整天把自己關在家裡，後來他到失智症協會經營的咖啡廳Young Coffee工作，重新感到自己被需要，即便賺得不多，仍期待每一個上班日。

湯麗玉說，失智症協會遇到的年輕型患者，都很希望重回職場，證明自己不是廢人，即便只是簡單的煮咖啡、做餅乾，在家人眼中他們彷彿重新活過來，希望各縣市推動友善職場，透過職務再設計重新找回他們的信心。

湯麗玉也強調，一般日照中心、照顧據點幾乎都是老人家，常讓年輕型患者感到格格不入，呼籲各縣市至少提供1到2個給年輕型患者的照顧據點。（編輯：陳惠珍）1080510