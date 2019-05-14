進口玫瑰花瓣驗出工業染料 邊境及時攔下

（中央社記者張茗喧台北14日電）食藥署今天公布最新邊境查驗不合格名單，一批從巴基斯坦進口的玫瑰花瓣驗出工業染料蘇丹紅，500公斤遭邊境攔下。醫師表示，蘇丹紅吃下肚恐分解成致癌物，危害健康。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境查驗不合格名單，共有9項產品遭攔下。

特威茶葉有限公司4月3日從斯里蘭卡進口「TWG艾方索黑茶」，驗出殘留農藥賽果培0.09ppm，超出標準0.05ppm，25公斤遭退運銷毀。

綠邦食品生技股份有限公司1月11日從中國大陸進口「SCS有機速凍混合蔬菜」，經檢驗驗出農藥大滅松0.02ppm，481.25公斤遭退運銷毀。

此外，伂橙股份有限公司4月11日從巴基斯坦進口的「玫瑰花瓣」，竟驗出工業染料蘇丹色素1號，多達500公斤遭邊境攔下，依法退運銷毀。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海受訪時表示，蘇丹色素就是俗稱的「蘇丹紅」，2017年國內就曾有鹹鴨蛋被驗出蘇丹紅，引發軒然大波，後來才得知是業者為了增加鴨蛋賣相，在飼料中添加蘇丹紅色素。

顏宗海指出，蘇丹紅是工業染料，經常用於塑膠、油漆等產品，蘇丹紅1號到4號都是常用色素，但都不准用於食品上，根據世界衛生組織國際癌症研究機構資料，蘇丹紅屬於第三級致癌物，即無法分類、目前暫無證據顯示會致癌。

不過，顏宗海指出，蘇丹紅吃下肚後會被人體分解成胺類化合物，屬於可能致癌的第二級致癌物，因此目前並未針對蘇丹紅訂出每日最大安全容許量；此外，國外也有研究認為，蘇丹紅是過敏原，易過敏族群可能因為接觸到而引起皮膚炎。

顏宗海提醒，除了玫瑰花瓣，鴨蛋、辣椒製品等都是過去曾爆發使用蘇丹紅的食品，民眾挑選時若發現顏色過於鮮豔、價格過低，都應提高警覺。（編輯：管中維）1080514