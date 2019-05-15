葡萄糖胺不只顧關節 還可能降心血管疾病風險

（中央社倫敦15日綜合外電報導）英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，一項新研究指出，治療關節疼痛最為人所知的葡萄糖胺補品，或許能降低心血管疾病（CVD）風險。

這項刊登在「英國醫學期刊」（British Medical Journal, BMJ）的研究報告，調查英國近50萬人；46萬6039名研究對象中，近1/5表示有服用葡萄糖胺。

相較於一般人，這些使用者較不可能罹患心臟病、動脈疾病或中風，或因這些症狀致死。

這項結果顯示，葡萄糖胺可能有助於降低心血管疾病風險，但仍需要進行更多和更長期研究。

專家提醒指出，可能是由於這些研究對象大抵較一般人健康，而非服用葡萄糖胺的直接效應。

葡萄糖胺是在關節軟骨發現的自然產物。身體可以自行合成葡萄糖胺，但人們有時會補充葡萄糖胺，以舒緩骨關節炎和其他關節毛病的疼痛等症狀。

英國藥局和保健食品店販售的大多數葡萄糖胺補品，都被列為「營養補品」，而非藥品。有關當局會檢查它們的食品安全，確保不會對人體造成任何傷害，但並未檢查「有效」成分的品質或劑量。

葡萄糖胺的有效成分能透過合成或取自貝類的外殼。

支持葡萄糖胺對減緩關節疼痛有效的證據不一，且非常有限。英國國家醫療保健服務（NHS）指導方針，並不建議骨關節炎患者服用葡萄糖胺。

這項刊登在英國醫學期刊的研究為觀察研究，因此無法確定因果關係。這項研究沒有詳列葡萄糖胺服用劑量或服用多久時間。

相較於10年研究期間未服用葡萄糖胺的人，服用葡萄糖胺者與心血管疾病致死、冠狀動脈疾病及中風風險降低9%至22%有關。

研究人員認為，葡萄糖胺可能具有抗發炎效應，而有助於降低心血管疾病風險，但仍需進行更多研究。

不過，針對葡萄糖胺安全性的研究有限。

對貝類過敏者、懷孕或哺乳女性不宜服用葡萄糖胺；而服用抗凝血藥物warfarin的患者應避免服用葡萄糖胺，原因是葡萄糖胺可能會影響凝血。

專家表示，葡萄糖胺也會降低某些抗癌藥物的藥效。如同其他補品或藥品，某些人服用葡萄糖胺可能會產生副作用。（譯者：葉俐緯/核稿：劉學源）1080515