網購積木藏吞食窒息風險 消基會揪出將開罰

（中央社記者張茗喧台北17日電）幼童誤吞積木玩具事件時有所聞，經濟部標檢局、消基會檢驗10款網購積木玩具，發現「LILENG 142片裝迷你磁力片」恐增加孩童吞食、窒息風險，已要求業者下架並開罰。

為了確保積木玩具安全，經濟部標準檢驗局、中華民國消費者文教基金會2月在國內網路平台通路，隨機購買10款積木玩具進行物理性、化學性檢測及商品檢驗標示、中文標示等檢測。

標檢局組長賴俊杰表示，物理性測試主要檢測孩童是否有吞入喉嚨、造成窒息的風險；化學性檢測則是針對重金屬、塑化劑及甲醯胺含量；另檢查是否有商品檢驗標識及完整中文標示等。

檢測結果發現，10件積木玩具中共有3件不符規定，其中「LILENG 142片裝迷你磁力片」的問題最多，不僅未標示適用年齡警語、沒有商品標示檢驗，也沒有中文標示。此外，這項玩具可完全沒入模擬小朋友開口及喉嚨深度尺寸，有造成3歲以下兒童誤吞後窒息風險。

另有一款「軟積木」中文標示產地為義大利，但英文標示卻是中國大陸，同樣標示違規的還有「123捏疊樂軟質積木」，不僅未標示產地是中國大陸，也沒標示製造商名稱、地址等資料。

賴俊杰表示，違規的「LILENG 142片裝迷你磁力片」已要求業者下架，且因標示商品檢驗標識，經查證逃避標驗屬實，將依商品標驗法處新台幣25萬至250萬元罰鍰；至於中文標示不符部分，依商檢法規定通知業者限期改正，否則將處10萬元至100萬元罰鍰。（編輯：陳惠珍）1080517