紓解女性壓力 研究發現送花可幫忙

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨20日說，根據一項由北佛羅里達大學的研究發現，有68%民眾每週都感到壓力，有25%女性每天有多次壓力。花卉則有助減壓，即使和花卉生活短短幾天，也有顯著減緩壓力效果。中央社記者陳偉婷攝 108年5月20日

（中央社記者陳偉婷台北20日電）一份美國研究發現，有68%民眾每週都感到壓力，有25%女性每天有多次壓力。花卉則有助減壓，即使和花卉生活短短幾天，也有顯著減緩壓力效果。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨今天說，根據一項由北佛羅里達大學的研究「花卉對女性感知壓力的影響」，同時對美國人整體壓力水平進行調查，發現68%的民眾每週都感到壓力，32%則是每天都感到壓力，特別是女性，25%女性每天有多次的壓力。

此研究以18至65歲共170名女性為對象，參與者對研究目的並不知情，隨機分配至3個組別，分別為「送花束到府」「送包裝精美的豪華蠟燭」及「對照組」。前兩組在實驗的第5天或第6天會收到花束或豪華蠟燭，且被告知這些物品是感謝他們的參與，對照組則不會收到任何東西。

研究連續12天的線上壓力調查，並以壓力知覺量表於研究前後進行施測。結果發現，收到花束的受試者，壓力水平有顯著的下降，情緒獲得改善。

中華民國諮商心理師公會全國聯合會常務理事胡延薇表示，古埃及人曾發現自然景觀可以安撫人們情緒，目前美國、日本等國開始推廣園藝治療，利用人與植物的關係，如維護、植栽、美化等，在過程中投注希望、期待，可提升專注力、穩定情緒、緩解壓力等。

胡延薇建議，平日可先從小盆栽開始，讓生活增添小小綠意，賞心悅目，在照顧時同時刺激手部小肌肉，透過自然植物的美麗生機，間接達到紓壓目的。

葉雅馨表示，這份研究發現近7成民眾每週感到壓力，25%的女性則每天有多次的壓力，可見壓力的頻繁度，壓力在公共衛生是首位的指標，也普遍被認為是影響心理健康的重要因素，應找尋簡單可行、讓自己放鬆的方法。

葉雅馨也說，許多男性認為贈送花束不實在、花期短很快就謝掉、不如折現等，但研究證實花卉對女性的確有好的影響力，可在適當時機選擇送花，也有助感情升溫。（編輯：管中維）1080520