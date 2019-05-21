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北市家禽批發市場檢出禽流感 屠體銷毀

最新更新：2019/05/21 17:16
台北市家禽批發市場日前通報有批家禽屠體異常，動保處21日表示，經檢驗後確認為H5N2亞型高病原性禽流感病毒，凍存屠體將依程序化製銷毀。（台北市動保處提供）中央社記者黃麗芸傳真　108年5月21日
台北市家禽批發市場日前通報有批家禽屠體異常，動保處21日表示，經檢驗後確認為H5N2亞型高病原性禽流感病毒，凍存屠體將依程序化製銷毀。（台北市動保處提供）中央社記者黃麗芸傳真　108年5月21日

（中央社記者黃麗芸台北21日電）台北市家禽批發市場17日通報有批家禽屠體異常，台北市動保處今天表示，經農委會家畜所檢驗結果，顯示為H5N2亞型高病原性禽流感病毒，凍存屠體今天將依程序化製銷毀。

動保處今天發布新聞稿表示，17日清晨接獲台北市家禽批發市場通報有一批家禽屠宰檢查異常案例，來源為彰化縣竹塘鄉一處養禽場的文昌雞，屠宰時發現雞隻屠體有部分潮紅、眼周區水腫、腳脛瀰漫性潮紅等疑似禽流感症狀。

屠檢獸醫師在屠後檢查發現後，即刻通報農委會防檢局基隆分局及動保處，並由動保處防疫人員採樣送檢。

動保處說，現場扣留4隻雞屠體，其中3隻採樣送家畜所檢驗，另剩餘1隻則凍存；同時，通知來源場所在地動物防疫機關回溯來源場進行後續追蹤調查。

動保處指出，19日接獲家畜所通知，上述通報案例經送檢確診為H5N2亞型高病原性禽流感病毒，當日凍存的1隻屠體判定廢棄，依程序於今天下午送化製處理，全數依規定銷毀，以防堵病毒擴散。（編輯：李亨山）1080521

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