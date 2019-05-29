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老婦腋下有腫塊 右手拇指黑痣癌變

最新更新：2019/05/29 19:51
施姓老婦因右腋下有腫塊就醫，原以為是貓抓熱引起，就醫才發現是右手大拇指存在30年的痣發生癌變，手指上黑色區塊部分（圖）即為黑痣。（彰化醫院提供）中央社記者吳哲豪傳真　108年5月29日
施姓老婦因右腋下有腫塊就醫，原以為是貓抓熱引起，就醫才發現是右手大拇指存在30年的痣發生癌變，手指上黑色區塊部分（圖）即為黑痣。（彰化醫院提供）中央社記者吳哲豪傳真　108年5月29日

（中央社記者吳哲豪彰化29日電）施姓老婦因右腋下有腫塊就醫，原以為是貓抓熱引起，就醫才發現是右手大拇指存在30年的痣發生癌變，切片為第四期惡性黑色素瘤合併右腋下轉移，提醒良性痔也有可能病變。

衛生福利部立彰化醫院外科醫師李忠懷今天表示，91歲的施姓老婦人家中有養貓，幾個月前發現在右腋下摸到腫塊，原本以為是貓抓熱，但到診所檢查發現沒有倦怠、虛弱不振或全身酸痛等疑似貓抓熱的症狀，於是轉到大醫院接受檢查。

李忠懷說，老婦人的腋下腫塊長達7.8公分，經切片檢查確認為是由右手大拇指的痔發生病變轉移，是第四期的惡性黑色素瘤，厚度達到7.5公分，由於患者年紀大，先安排患者服藥控制病情，等到腫瘤變小再進行評估。

李忠懷表示，老婦人的右手拇指在指腹及指甲片各有1顆痣，其中指腹的痔發生癌變，成為結節狀的黑色素瘤，指甲片上的痔癌變成為肢端黑色素瘤。

李忠懷說，肢端黑色素瘤好發於四肢末端，經常被誤認為香港腳或是疣，至於黑色素瘤則是惡性度最高的皮膚癌，好發於免疫力較低的老年人，從發現到死亡可能只有幾個月，民眾如發現痣的外觀變大或是形狀不對稱、顏色改變或不均勻，產生潰瘍或容易出血，就應提高警覺，及時就醫。（編輯：吳協昌）1080529

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