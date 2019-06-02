日研究團隊發表成果 自閉症可能有藥可醫

（中央社東京2日綜合外電報導）日本一個研究團隊給予自閉症患者「催產素」，發現有助改善症狀，他們為生產能獲核准上市的藥物，將藉由臨床試驗確認藥物安全性及效果，盼能讓患者更易於融入這個社會。

日本放送協會（NHK）報導，濱松醫科大學等組成的研究團隊宣布，他們針對「自閉症譜系障礙」（autism spectrum）患者投入被稱為「愛的荷爾蒙」的催產素（Oxytocin）後，出現症狀改善傾向，研究團隊認為這是有助開發出藥物的成果。

「自閉症譜系障礙」是目前被稱為自閉症或亞斯柏格症候群等發展障礙的一種，患者對人際溝通感到苦惱，平均100人中有逾一名患者，目前尚無有效的治療藥物。

位於靜岡縣濱松市的濱松醫科大學等組成的研究團隊，對自閉症患者投以6週催產素後，把溝通能力指標之一的會話中開心與驚訝等表情變化豐富程度，進行分析並量化後，再跟未給予催產素的患者進行對照分析。

結果顯示，相較於未使用催產素的患者，被給予催產素的患者在表情變化的豐富程度較高；即使停止給予催產素後2週，量化數值依然維持較高程度。

研究團隊表示，催產素的效果看起來是可持續的，為了和藥廠合作製造能獲核准上市的藥物，將藉由臨床試驗確認藥品的安全性及效果。

濱松醫科大學教授山末英典說，這是有助製造藥物的成果，希望能讓患者更易於融入這個社會。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1080602