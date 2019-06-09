夏天別窩冷氣房 曬太陽流流汗就能養生

中醫師郭順利說，夏天想排掉體內濕寒之氣最好的辦法就是多到戶外運動、流汗、曬曬太陽，不僅可以產生維生素D，鈣質也比較不會流失。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者張茗喧台北9日電）夏天報到，想養生別再窩冷氣房。中醫師郭順利說，夏天除了要早起、晚睡以外，到戶外運動、曬太陽、流流汗就是最簡單的養生之道，有助排掉體內濕寒之氣，預防疾病上身。

桃園長庚醫院中醫婦科主治醫師郭順利受訪時表示，從中醫觀點來看，夏天3個月是一年當中最適合養生的時期，趁著夏天排掉體內濕寒之氣，可降低秋冬時節過敏性鼻炎等寒性疾病發生的機會。

郭順利說，太陽是地球的能量來源，作息方面建議跟著太陽走，夏天日照時間長，建議可以早一點起床、晚一點再睡覺，尤其不要睡過中午，以免中午天熱會更爬不起來。

他表示，現代人太愛窩冷氣房、吃冰，這些習慣對身體不好，想排掉體內濕寒之氣最好的辦法就是多到戶外運動、流汗、曬曬太陽，不僅可以產生維生素D，鈣質也比較不會流失；但體質燥熱、紅斑性狼瘡的患者則不建議這麼做，可以選擇游泳運動。

端午節假期間，郭順利也提醒民眾粽子別多吃，容易脹氣、消化不良，萬一真的出現這些不適症狀，可以按摩足三里、中脘等穴位，減輕腹脹不適。

如果仍未改善，可考慮使用中藥材麥芽、穀芽、山楂、陳皮等組合的藥物煮成消食茶飲，其中麥芽、穀芽含澱粉酶，可以助胃氣、消化米麵食，山楂可以減少油脂吸收，消肉積解油膩，陳皮則可解脹氣、理氣健脾，但不適合孕婦飲用。（編輯：陳清芳）1080609