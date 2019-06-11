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防鋒面氣流致災降雨 雲林移動式抽水機待命

最新更新：2019/06/11 12:46
雲林縣政府11日表示，防範梅雨鋒面及西南氣流可能帶來致災性降雨，災害應變中心二級開設，圖為雲林縣長張麗善（前右）巡視虎尾西安抽水站，指示完成防洪整備。（雲林縣政府提供）中央社記者葉子綱傳真 108年6月11日
雲林縣政府11日表示，防範梅雨鋒面及西南氣流可能帶來致災性降雨，災害應變中心二級開設，圖為雲林縣長張麗善（前右）巡視虎尾西安抽水站，指示完成防洪整備。（雲林縣政府提供）中央社記者葉子綱傳真 108年6月11日

（中央社記者葉子綱雲林縣11日電）中央氣象局氣象預報梅雨鋒面及西南氣流可能帶來致災性降雨，雲林縣政府今天二級開設應變中心，整備完成移動式抽水機待命支援，預布沿海低窪等易淹水地區。

根據中央氣象局資料，受到梅雨鋒面及西南氣流影響，易發生短時強降雨，台中、南投、雲林、嘉義、台南、高雄及屏東等地山區有局部大雨或豪雨，籲請注意防範致災性降雨。

雲林縣政府昨天下午6時三級開設災害應變中心，今天上午8時提升為二級開設，執行監控水情及災害搶救，至今尚無重大災情回報，雲林縣長張麗善籲請山區及低窪地區民眾注意水情變化，並前往虎尾西安抽水站巡視，指示完成防洪整備。

雲林縣政府水利處長許宏博指出，移動式抽水機已完成整備，隨時待命支援，對沿海及部分易淹水地區預布，提升區域排水調節功能，也進行滯洪池等防洪設施預抽，並將抽水站排水渠道水位控制在低水位，降低淹水風險。

許宏博表示，住家附近的排水管理也是重點，除了鄉鎮市公所汛期前的清疏作業，呼籲民眾自主清理，防範淹水發生。（編輯：翁翠萍）1080611

中央氣象局氣象預報梅雨鋒面及西南氣流可能帶來致災性降雨，雲林縣政府11日二級開設應變中心，整備移動式抽水機待命支援。（雲林縣政府提供）中央社記者葉子綱傳真 108年6月11日
中央氣象局氣象預報梅雨鋒面及西南氣流可能帶來致災性降雨，雲林縣政府11日二級開設應變中心，整備移動式抽水機待命支援。（雲林縣政府提供）中央社記者葉子綱傳真 108年6月11日
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