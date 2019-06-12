春遊補助專案倒數 中市執行率僅約3成1

（中央社記者趙麗妍台中12日電）春遊補助專案倒數18天，台中市春遊補助平均執行率約31%，其中團體旅遊補助仍有餘額新台幣700多萬元，自由行補助剩餘3萬多間，中市府表示，會再加強行銷春遊專案。

交通部觀光局推出春遊補助專案，台中市截至6月11日止，平均執行率約31%。台中市議會今天進行市政總質詢，民進黨籍市議員江肇國表示，春遊補助6月底截止，台中市的團體旅遊補助申請尚有餘額700多萬元，自由行補助的剩餘房間數有3萬多間，全台倒數第三名。

觀旅局長林筱淇答詢，經查原因，對民眾而言，春遊住宿補助金額500元，相對較暖冬補助1000元低，缺乏誘因；業者也因額外的旅客量沒有明顯增加，卻增加其後續核銷行政作業人力成本，配合意願低。

江肇國指出，春遊專案全國一致，團體補助部分，高雄、台南、屏東等11縣市已用完；自由行部分，宜蘭、花蓮、澎湖也用完，顯見春遊仍有吸引力，不要把自己的無能推給中央的政策。

台中市觀旅局表示，會再加強行銷春遊專案，自由行部分放寬申請標準，請旅宿業者主動加強宣導春遊專案活動，以刺激民眾消費意願。（編輯：陳俊碩）1080612