雲林斗六爭取鐵路高架化 可行性研究報告將出爐

（中央社記者江俊亮雲林縣13日電）雲林縣爭取20多年的斗六市區鐵路高架化，可行性研究報告可望在月底前出爐，全長8.5公里的工程經費需要新台幣131億元，縣府希望藉此改善交通瓶頸，促進地方發展。

雲林縣政府工務處長汪令堯今天接受中央社記者訪問表示，斗六市區有多處台鐵平交道，造成交通瓶頸，尤其上下班時間車流量大，險象環生；地方爭取鐵路高架化20餘年未果，直到106年4月時任交通部長賀陳旦赴雲林縣考察交通建設，才允諾補助經費推動。

汪令堯指出，雲林鄉親對斗六鐵路高架化相當期待，不僅可以解決斗六市、莿桐鄉、林內鄉「1市2鄉」居民交通需求，還可均衡雲林與其他都市地區交通建設的城鄉差距。

他說，縣府原本有兩個方案，就是高架或地下化，鐵路高架化工程經費需要131億元；地下化經費要365億元，經費比高架化多出近3倍。經縣府在地方召開說明會後，出席的民意代表與居民一致同意以高架化方式施設。

汪令堯表示，斗六市區鐵路要高架化，首先需完成可行性評估，經縣府與交通部審議通過後，再進行環評等相關工作，地方希望將來中央能納入前瞻計畫，讓經費一次到位，以利地方發展。（編輯：陳俊碩）1080613