彰化遭秋行軍蟲入侵 玉米田耕除焚燒

（中央社記者蕭博陽彰化縣15日電）彰化縣芳苑鄉、溪湖鎮玉米田確認遭秋行軍蟲入侵，彰化縣政府今天展開耕除及焚燒防治作業，也呼籲農民，耕除及休耕都有補償，若發現疑似秋行軍蟲應踴躍通報，以免蟲害擴大。

彰化縣芬園鄉、芳苑鄉、埔鹽鄉、溪湖鎮日前陸續發現疑秋行軍蟲，經彰化縣政府農業處採樣送檢，芳苑鄉及溪湖鎮案例經形態鑑定確認是秋行軍蟲，昨天立即封鎖現場後，農業處人員今天展開防治作業，彰化縣長王惠美也到溪湖鎮案場監督，盼把握黃金期撲滅。

王惠美說，耕除作業過去採土埋方式，今天則是用焚燒，希望把握黃金期儘早撲滅秋行軍蟲幼蟲，避免蟲害範圍擴大；而為補償農民損失，玉米每分地耕除補償費新台幣1萬4520元，另外3個月休耕期，每分地休耕補償4500元，呼籲農民及早通報以利防治蟲害。

王惠美指出，縣府昨天接獲行政院農業委員會動植物防疫檢疫局通報檢驗結果，證實芳苑鄉、溪湖鎮玉米田遭秋行軍蟲入侵，面積各為0.2公頃、0.59公頃，昨天立即封鎖現場並進行農作物查估作業，今天會完成耕除、焚燒等撲滅作業。

農業處表示，發現秋行軍蟲的農地未來3個月不可耕種，辦理耕除作業及田區休耕可補償，為抑制蟲害擴散，呼籲農民加強田間蟲害防治與管理，在清晨或傍晚巡查田間植株，目視檢查有無疑似蟲體，若發現可疑應通報彰化縣政府或農委會防檢局。（編輯：黃世雅）1080615