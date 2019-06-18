秋行軍蟲金門現蹤9例 第二階段農藥防治展開

金門縣政府18日表示，近期接獲多起秋行軍蟲個案通報，但多數仍以斜紋夜盜蛾及玉米螟等害蟲為主，部分確認案例也已完成銷毀工作；防疫所18日起展開第二階段農藥防治作業。中央社記者黃慧敏攝 108年6月18日

（中央社記者黃慧敏金門縣18日電）金門縣政府今天表示，秋行軍蟲金門已確認有9例，總計移除感染作物面積2735平方公尺、玉米8620株；防疫所並從今天起展開第二階段農藥防治作業。

縣府建設處副處長文水成說明，到今天為止，金門地區民眾通報件數10件確認5件，防疫所動員調查104件確認2件，合計7件，都已完成銷毀工作，總計移除感染作物面積2735平方公尺，玉米8620株；另外在官澳及西村確定的2件成蟲案例，已以費洛蒙誘捕器完成誘捕。

防疫所表示，第一代秋行軍蟲來台的生活史週期已近羽化成蟲期，防疫調整進入第二階段–採行強制噴藥，因此，防疫所下午到金沙鎮黃姓農友玉米田展開秋行軍蟲農藥防治作業。

防疫所課長李有世表示，噴藥作業的第1次施藥作業由防疫所或防疫所雇工執行；第1次以後由土地所有人或作物管理人執行，不另支應工資，藥劑由政府提供，施藥次數依寄主植物生長期而有所不同；等到作物採收後，檢附施藥紀錄表送地方政府轉防檢局解除管制。

建設處表示，近期經由政策宣導，已接獲多起個案通報，但多數仍以斜紋夜盜蛾及玉米螟等害蟲為主，民眾不必過度恐慌。防疫所也已採購防檢局公告的緊急用藥包括賜諾特、諾伐隆、氟大滅等11種產品，所內也有100公頃用藥庫存，民眾若有疑問可洽詢（082 -336625）。（編輯：陳俊碩）1080618

金門縣政府18日表示，接獲多起秋行軍蟲個案通報，確認案件都已完成銷毀工作，防疫所下午也到金沙鎮黃姓農友玉米田展開秋行軍蟲農藥防治作業。中央社記者黃慧敏攝 108年6月18日