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首頁 / 生活

運將手腕橈神經受損 動態副木輔助生活

最新更新：2019/06/20 13:51

（中央社記者蘇木春台中20日電）鄭姓計程車司機日前走路跌倒，導致右手肱骨骨折伴隨橈神經受損，術後右手腕仍呈垂腕狀，除了影響工作，也無法碰熱愛的樂器，經醫療團隊製作動態副木輔助，讓他生活不受影響。

亞洲大學附屬醫院復健部主治醫師徐瑋璟今天表示，患者因肱骨骨折合併橈神經損傷，標準治療過程為先開刀將肱骨復位，經觀察1至3個月，再視恢復情形決定是否需2次手術。

他說，因患者橈神經受損，導致手腕抬起困難、指掌無力伸展，嚴重影響生活品質，故先以動態副木輔助生活機能需求，並預防肌肉萎縮，視神經修復狀況，再決定後續是否安排開刀治療。

製作副木的職能治療師施益湋說，因患者熱愛薩克斯風，透過穿戴動態副木，讓他在橈神經復原期間能繼續吹奏。經使用一個月後，患者在穿戴副木時，手部功能可提升近8成，也能繼續開車、表演薩克斯風及自理生活。

施益湋指出，副木可分動態性和靜態性，針對鄭姓患者的症狀，需透過動態性副木才能增進手指關節活動度和手部功能，透過副木如爪子般的伸直結構系統，有類似骨骼的架構和肌腱功能，輔助提升患者手部機能。

施益湋提醒，穿戴動態副木的患者，平時更要配合職能治療師所設計的復健計畫進行訓練，並適時做調整，才能有效改善受損的手部功能。（編輯：黃世雅）1080620

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