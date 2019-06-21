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讓孩童安心長大 民團發起629小白花運動

最新更新：2019/06/21 14:54

（中央社記者范正祥台北21日電）關心兒童安全，台北市文明人權服務協會等團體共同發起「小白花運動」，將於6月29日下午3時在總統府前凱達格蘭大道舉行，訴求保護兒少，反虐童、反霸凌、反酒駕，讓孩童安心長大。

除了台北市文明人權服務協會，共同發起629凱道小白花運動的團體還有爆料公社、中華公民人權協會、反校園霸凌聯盟、反酒駕聯盟、普悠瑪事故受難者權益保障協會、台灣陪審團協會等團體，響應活動者持續增加中。

台北市文明人權服務協會理事長張凱鈞等人今天在立法院召開記者會，宣布小白花運動，響應的團體代表並在記者會上齊呼「反虐童、反霸凌、反酒駕」口號。

活動主辦單位期盼透過這次小白花運動，喚起社會更加關心兒童安全議題，人民、政府及公益團體合作，一同為兒童打造一個可以更安全更安心生活的環境。

629凱道小白花運動也將呼籲政府單位研究，以菸捐的一小部分增設更專業的專號，做為通報校園霸凌與兒少遭虐案件的窗口。另外，防制酒駕雖已修法，但人民普遍感覺刑罰不夠重，不足達到嚇阻效果，也請政府與立委繼續努力。（編輯：趙蔚蘭）1080621

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