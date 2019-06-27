治療過敏不能只靠藥 改變生活飲食更關鍵

（中央社記者陳偉婷台北27日電）有些民眾過敏就自行吃抗組織胺，但可能只能短暫緩解，停藥後症狀又出現。小兒科醫師潘俊伸今天說，治療過敏應搭配生活、飲食習慣改變。

34歲張小姐從小就過敏，只要鼻塞過敏就會吃抗組織胺，但吃藥後常常提不起勁、有倦怠感。皮膚只要曬到太陽或擦防曬乳也會起疹發癢，導致她不喜歡戶外活動。更糟的是，曾論及婚嫁的她因過敏嚴重，遭前男友媽媽質疑會有不好基因遺傳，婚姻告吹。

榮新診所副院長潘俊伸上午在記者會表示，也曾有病患從小受過敏性鼻炎及氣喘困擾，原本在青春期後逐漸改善，以為從此與過敏掰掰；但出社會工作後，每天早上醒來就開始不斷打噴嚏、流鼻水，同事及主管害怕被「傳染」，她的人際關係變差，也使工作表現失常，可見過敏對民眾的生活影響深遠。

潘俊伸說，因疫苗及抗生素發展，免疫性疾病逐漸取代感染性疾病。過敏是免疫系統失衡所引起的慢性發炎疾病，不良的飲食習慣、生活型態，遺傳、環境因子都是重要因素。過敏對身體會產生許多影響，如氣喘、鼻炎、結膜炎、異位性皮膚炎、蕁麻疹、食物過敏等。

過敏症狀會反覆不停，潘俊伸表示，人體免疫系統有Th1（第一型幫手T淋巴球）及Th2（第二型幫手細胞）兩種路徑，如果Th2太活躍就會產生過敏。

以藥物治療來說，抗組織胺抑制過敏效果快，可緩解急性問題，但無法抑制Th2反應，只要停藥症狀可能再出現，有些患者對於停止藥物後，過敏症狀又反覆出現感到很困擾，甚至有放棄治療的念頭。

潘俊伸說，過敏是免疫系統的問題，除藥物，也可使用減敏治療讓體內免疫反應逐漸改變，減低敏感度等，但如果配合調整生活飲食型態，如增加腸道好菌，減少壞菌，降低環境過敏因子，減少暴露在過敏的環境中，會達到更好的效果。

腸道是人體重要的免疫器官，潘俊伸說，攝取足夠蔬果、養成均衡飲食及排便的習慣、多運動，或適時補充益生菌可以增加腸道的好菌。

但很多人嘗試用益生菌改善過敏，效果眾說紛紜。潘俊伸表示，不是每一種益生菌都適合每一個人，同樣都是過敏症狀，每個人的免疫反應也可能不一樣，或可透過檢測了解適合的益生菌種。長遠來看，未來也可能出現基因疫苗，直接改善過敏體質。（編輯：張雅淨）1080627