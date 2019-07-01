疑似母子偽虎鯨澎湖擱淺 惜小鯨豚亡

（中央社澎湖縣1日電）一對疑似母子的偽虎鯨昨晚意外擱淺澎湖內垵北岸際，經岸巡與民眾合力送回大海，可惜深夜傳出出生不久的小鯨豚被巡邏岸巡人員發現再擱淺且已死亡，將交由中華鯨豚協會了解死因。

海巡署第13巡防區指揮部昨天晚間近6時許接獲民眾通報，在澎湖內垵北岸際發現有疑似2尾鯨豚擱淺，立即指派內垵南安檢所人員前往搜索，發現擱淺鯨豚在僅距岸際約100公尺處徘徊，並遭海浪拍打至岸際，立即由海巡人員及民眾合力將鯨豚扶正，費了九牛二虎之力，將兩尾鯨豚送回大海。

有民眾指出，6月29日在內垵北海域就看到有6隻鯨豚洄游，可能是保護和陪小鯨豚洄游而來，但昨天都游走，僅留下這對疑似母子鯨豚。

澎湖縣政府農漁局科長陳金龍獲報抵達現場，初步判定擱淺鯨豚為偽虎鯨，國際自然保護聯盟列為瀕危物種，也是珍貴稀有的台灣保育野生動物，判定體長約在170及140公分，小鯨豚初步研判可能身體有病，真正死因待解剖 。

第13巡防區指揮部副部主任王寶庭表示，岸巡人員深夜報行岸際巡邏時傳回不幸消息，發現體形較小的偽虎鯨再度擱淺在附近岸際且已死亡，岸巡人員只好帶回冰存，將由中華鯨豚協會帶回研究。（編輯：管中維）1080701