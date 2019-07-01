彰化一期稻作價格低 王惠美盼公糧增加收購

（中央社記者吳哲豪彰化1日電）彰化縣一期稻作進入收購期，不過農民反映秈稻價格低，連糧商都不願收購，彰化縣長王惠美今天指出，希望農委會協商民間的糧商進行收購或增加公糧收購量，以免農民血本無歸。

王惠美、中國國民黨籍立法委員柯呈枋以及農委會農糧署中區分署副分署長饒秀菊等人，今天來到彰化秀水鄉鶴鳴社區，關心農民稻米收購的情形。

王惠美說，最近接到農民和農會反映，一期稻作的秈稻價格低，農民收割稻米之後，卻遇到糧商不願收購的情形，而且最近天氣預報說，可能會有豪大雨，農民擔心稻米遇到下雨，造成損失，因此今天特別請農糧署到現場會勘，希望農委會協商民間糧商收購，或擴大公糧的收購量。

王惠美表示，供給和需求不平衡，造成稻米價格下跌，她要呼籲農委會從源頭的秧苗場做管控，才不會讓農民辛苦耕作之後，收獲與付出不成對比。

饒秀菊則說，去年稻米產量增加，但消費量沒有增加，因此價格下跌，農委會估計收成會增加的情形下，於是和農政單位協調，一期稻作的公糧收購量依各縣市的單位產量再增加10%。

柯呈枋則指出，一期稻作因為豐收，價格較差，希望農委會去了解查明，是不是有聯合壟斷的情形，保障農民權益。1080701