警員上山值勤 花蓮清水林道直擊台灣黑熊[影]

影片來源：花蓮縣警局玉里分局

（中央社記者李先鳳花蓮縣4日電）花蓮卓溪鄉清水檢查哨警員包錫安，日前開車從部落返回檢查哨途中，突然一頭台灣黑熊從林道旁邊竄出，過程全被行車記錄器拍下，黑熊跑了約100公尺消失在路旁草叢。

6月29日晚間9時30分包錫安開車從卓溪鄉清水部落往檢查哨約300公尺處，一頭台灣黑熊從路邊跑到林道上，從行車紀錄器畫面中，黑熊奔跑的背影乍看如同黑色大狗。

包錫安今天受訪說，當時這頭大黑熊可能被他的車燈光線和車聲嚇到，黑熊沿著林道跑了近100公尺才躲入路邊草叢，他自己也嚇了一大跳。

從黑熊體型看來推測是成年的黑熊，站立起來可能超過160公分高。

包錫安說，他高中時去溯溪第一次見到熊，這是第二次，其實熊也怕人。事後他先告訴村長廣為通報族人小心，也向台灣黑熊保育協會通報。

清水部落為布農族聚居處，布農族看待黑熊所抱持態度是敬畏和禁忌；台灣黑熊其實很怕人，通常會避開有人的地方，這一次可能是覓食被發現。

花蓮縣林區管理處副處長李政賢受訪說，清水山區原本就是台灣黑熊的棲息地，族群活動頻繁；民眾上山巧遇應小心自身安全，不要故意製造太大的動作或聲響，尤其希望大家遵守無痕山林概念，勿將食物留置山區，減少人與熊的衝突。（編輯：陳俊碩）1080704